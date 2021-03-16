政府要求區議員宣誓承諾效忠《基本法》及特區政府，思考去留之際，有人甘願冒上被DQ風險，以行動彰顯「不輕易放棄」的人生態度。沙田區區議員、沙田區政趙柱幫透過街坊民調做決定，稱個人傾向宣誓，但已有心理準備隨時被DQ、破產甚至坐監，強調不願意主動向建制派拱手相讓議席，親手抹殺體制內僅餘的民主派力量，希望在這艱難時刻與港人同行：「避唔到，一齊捱。」

記者 何嘉瑤

立法會今天（17日） 就《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》進行首二讀，規定區議員等要宣誓，若違反誓言內容即喪失5年內參選資格，更有機會被討回薪津，甚至墮入違反《國安法》的法網。趙桂幫上月底曾因應政府最新的宣誓要求，以網上民調諮詢選民意願，發現500名受訪者中，逾450名支持他宣誓。

「最重要係，佢哋（選民）唔想自己社區再次落入親中派，或者建制派手上。」2015年於沙田區議會博康選區當選、2019年連任的趙柱幫接受《蘋果》訪問指，在政治立場壁壘分明下，街坊明白從政者宣誓並非「向政權跪低或認輸」，反而會選擇體諒、理解他們每個政治決定背後的理念。

盼用盡公權力為市民謀福利

趙柱幫訪問中多次強調，不欲主動放棄每個得來不易、可讓他們發聲的渠道，更不欲將議席拱手相讓給建制派，親手抹殺體制內僅餘的民主派力量，盼續以區議員身份，用盡公權力為市民爭取福利，如跟進區內的翻新工程、屋邨管理問題等。

政制及內地事務局局長曾國衞曾指，條例草案中「負面清單」難以涵蓋所有情況，要視乎實際情況而定，換言之，界定區議員的誓言是否真誠並不一定有「白紙黑字」列明，而「負面清單」中列明反對中央政權機關按照《國安法》履行職務和職能的人士，均會被視為違誓。

萬事掌握不到 不想陣前退縮

曾開設反《國安法》街站的趙柱幫坦承，自己宣誓後被政權DQ的風險是「相對較高」，亦有心理準備會破產或坐監，但他形容，在極權下推動民主，是需要承擔一定的風險及代價：「被捕、坐監，甚至死亡（都有）喺唔同嘅民主革命史上發生，呢個亦都係香港人必須要面對嘅（事實）」。

既然如此，為何偏向虎山行？趙解釋，不論從政抑或參與社會運動，本身就是一場賭博：「用我哋嘅前途、自由去爭取公義⋯⋯社會稱我哋為『暴徒』，其實我哋只係『賭徒』。」他明言即使民主派區議員在宣誓後更難有所作為，亦不願意因此放棄，「因為已經唔知道自己會唔會過幾日就俾人拉，或者會唔會喺宣誓之前已經出事，其實你都控制唔到」，他沒有多想便續說：「喺呢度我唔想退縮，依然會繼續堅持。」

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