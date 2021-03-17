疫苗接種計劃展至今，已出現多宗嚴重事故甚至死亡個案，其中7人接種科興後死亡。自出現接種科興死亡個案後，港府一度停止公佈網上預約疫苗數字，至周二（16日）起才再度公佈，但連續兩日預約數字顯示，預約科興的人數不足5萬，而預約接種復必泰則有近15萬人。港府及醫管局晚上不點名批評，有醫護人員對疫苗計劃批評失實，又炮轟有組織以醫護專業名義指科興疫苗數據不足，動搖市民對疫苗的信心。

31歲男接種BioNTech後失知覺 情況穩定

本港於本月6日出現第二宗接種科興後死亡的個案後，港府同日起未有公佈預約疫苗數字。直至本周二才再度公佈，其中預約接種第一劑和第二劑科興的市民，兩日合共有46,800人，而預約接種復必泰就非常踴躍，兩日有14.7萬人預約。

而周三（17日）有2.45萬人接種武肺疫苗，其中約1.3萬人接種科興，另外約1.1萬人接種BioNTech。而在8間接種科興疫苗的社區疫苗接種中心，整體接種率約為83%；19間打復必泰疫苗的社區疫苗接種中心，整體接種率約則為94%。全港目前累計約25.39萬名市民已接種第一劑疫苗。

截至周三零時，過去24小時共有16宗接種疫苗後送院個案，其中5人接種科興；其餘11人接種BioNTech（復必泰）。大多數接種者出現暈眩、心悸等情況，有5人需要留院，包括一名31歲男子，他接種復必泰後失去知覺，昨晚7時多送往北大嶼山醫院，幸情況穩定，正留院觀察。

港府：組織試圖抹黑 將個人政治利益凌駕公共衞生

在科興接連出現多宗事故後，不少醫護及市民都表示憂慮。雖然衞生署近日向醫生發出科興疫苗的「臨時接種指引」，惟醫學會會長蔡堅、公共醫療醫生協會會長馬仲儀均先後質疑指引模糊空泛，而且資料陳舊，蔡堅亦質疑為何不暫時停止為60歲以上人士接種科興疫苗。

政府發言人晚上表示，注意到有個別組織以醫護專業名義，指科興疫苗數據不足，而動搖公眾對接種疫苗的信心，又指組織就接種疫苗向公眾發佈基於政治立場，針對個別疫苗的不實言論，試圖抹黑疫苗接種計劃，誤導市民抗拒接種疫苗，是將個人政治利益凌駕於公共衞生，予以譴責。

發言人強調，就科興疫苗用於60歲或以上人士方面，根據科興呈交資料，科興疫苗適用於18歲及以上人群的預防接種，本港專家亦認為60歲或以上人士接種科興的效益，一般高於不接種任何疫苗的風險。

醫管局隨後亦發聲明表示，絕不認同部份醫護人員對疫苗接種計劃發佈失實批評，敦促有關醫護人員停止發佈有關資訊，以免誤導市民。

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