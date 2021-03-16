【本報訊】5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦涉受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪繼續受審。女童生前就讀的幼稚園兩名班主任出庭作供，形容女童為「好鍾意笑嘅女仔」，學習能力不錯，於多項評估中表現優異，樂於助人、有創意及自信，惟自搬進涉案大廈後變得沉默寡言，不願透露放假時的行蹤。當教師庭上提到女童於案發時段多次缺課、身上有多處被毆打的傷痕時，終忍不住落淚。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親，亦即兩童的「哎吔外婆」。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告則否認四項虐兒罪。

一餐吃掉三碗麵

林姓幼稚園教師昨供稱，Z於2015年讀K1時很開心，喜歡與其他學生玩耍。教導Z的三年裏，林從未看見Z有自理問題，她懂得自行如廁，不需穿尿片。Z於多項評估中均獲最高評分，在教師眼中她適應力強，不易哭及發脾氣。

林教師亦稱讚Z的衣服鞋襪整潔、坐姿正確。她於學校表現優異，可以完全掌握餐桌禮儀、個人衞生、四肢協調及肌肉訓練。她指出，總括來說，Z屬於學習態度不錯、樂於助人、有創意及自信的小孩。

林續指，每次周末或長假期後，Z都會踴躍舉手告訴教師假期時的活動。惟Z於2017年8月搬進其「哎吔外婆」的家後，變得沉默寡言，即使教師問她放假時的行蹤，她也默不作聲；有一次更哭着回校。另外，Z變得食量大增，以前她只吃一碗麥皮，搬屋後她不斷向教師索取食物，曾吃掉三碗麵。

另一名班主任梁姓教師亦對Z稱讚有加，她形容Z未搬屋前是「好鍾意笑嘅女仔」。Z上堂表現留心、會認真聆聽，又喜歡與教師傾訴，於堂上踴躍舉手回答教師問題，見同學有困難時會主動提供協助。Z學習態度良好，數學及語文能力不錯，為人整潔。

梁及後提到Z搬屋後曾缺課11天時，開始哽咽，更一度停下拭淚，法官黃崇厚須短暫休庭以平復她的情緒。梁指Z搬屋後約一個月，發現Z身上多處有被毆打的傷勢，遍佈手肘、大腿、後背等位置。梁遂聯同其他教師會見繼母，對方承認曾與首被告毆打Z，並承諾不會再體罰Z。

教師無查衫下傷勢

但其後校長再度發現Z左臉浮腫。梁檢查了Z外露的傷痕，發現她腳底紅腫，但梁沒有查看被衣物遮蔽的部份。

繼母當時向校長及梁解釋，是親父以藤條擊打地面以懲誡Z時，不慎打中Z的腳底，梁對此感到疑惑。但她於盤問時承認，曾建議Z若生活遇上任何困難或感到不愉快，應與父母傾訴，Z則承諾會與父親傾談。

梁於2017年10月27日後便沒再見Z，其後親父曾於幼稚園現身，並遞上Z手寫的英文字母及數字，力證Z在家中學習進度良好。承認案情指，親父事後向校方申請讓Z停學兩個月，他會親自在家中教導Z。校方建議可讓Z上早課等，遭親父拒絕。

案件編號：HCCC28/20