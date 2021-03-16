在優美的中環港灣裏，有行人在海濱散步，有情侶憑欄談心……還有軍人持械肅立。港府去年9月將中區海濱一幅用地移交解放軍駐港部隊，劃為軍用碼頭，150米海濱從此被封鎖，切斷長廊通道。港府及駐軍均曾聲稱，在不影響防務下會開放碼頭，不過一如97回歸前中共一切對港承諾，至今都反悔了。碼頭用地封閉已逾七年，立法會前議員指出，當年港人「割地」的憂慮已成事實，相信軍方根本無意開放碼頭，特首林鄭月娥是「擘大眼講大話」。

記者：曾偉龍 梁浩揮

港府2013年提出將中環新海濱一幅長約150米、佔地約3萬呎的「休憩用地」改劃為「軍事用地」，同年政府封閉碼頭，至今超過七年未曾開放。2014年城規會批准政府申請，即遇到司法覆核挑戰，最終港府2019年2月刊憲中區軍用碼頭改劃，相關附屬法例亦於去年6月生效，同年9月29日港府正式將軍用碼頭移交解放軍駐港部隊。

查詢安排石沉大海

2007年，時任房屋及規劃地政局局長孫明揚曾指出，按政府的規劃意向，軍事碼頭不作軍事用途時會作為海濱長廊一部份供公眾使用。發展局前局長陳茂波2013年也聲稱，駐軍早於2000年已作出開放碼頭承諾，形容為「嚴肅的承諾」。

特首林鄭月娥前年出席碼頭移交儀式，再沒有提「政府規劃意向」或「駐軍承諾」，反指駐軍採納特區政府建議，在不影響防務工作的條件下，酌情考慮開放軍用碼頭，讓公眾進入軍用碼頭的非禁區範圍。駐港解放軍司令員陳道祥當時亦稱，駐軍將在防務工作允許下，適時開放中區軍用碼頭讓市民通行，駐軍新聞稿亦表明會適時公佈開放的具體安排和相應管理規則。

惟去年9月底碼頭移交至今，未聞半點開放碼頭風聲。本報向駐港部隊查詢開放安排及時間表等，未獲回覆。

前議員斥林鄭講大話

保安局回覆稱，碼頭不論何時都是用作防務目的之軍事設施，由駐軍使用和管理，其具體開放安排及對外發佈資訊均屬駐軍管理軍事設施的防務工作，不屬特區政府事務，並指尊重駐軍決定，有需要時會配合。

當年反對軍用碼頭改劃的立法會前議員陳家洛表示，政府通過附屬法例，將碼頭使用權交予國家後，港府和市民已沒有話事權，即當年憂慮的「割地」已成為事實，「（開放安排）入咗一個黑洞，軍方唔用會你溝通，要經保安局，但保安局會話由軍方決定」，相信移交至今半年，顯示軍方無意向公眾開放碼頭。他又相信，控制碼頭對軍方有威嚴和主權的象徵意義，「泊到軍艦，睇住維港」，並斥特首林鄭月娥「擘大眼講大話」，由皇后碼頭重置無下文，至軍用碼頭「割地」，一直違反承諾。

保護海港聯盟成員兼中西區區議員何致宏表示，現時途人須繞道通過碼頭位置，他曾於區議會追問保安局開放碼頭情況，僅獲回覆沒有補充。他相信，中央現時加緊對港控制，開放碼頭機會越來越微，「兩個人舉牌都會有人招呼你，只會封嘅地方越嚟越多」。但他指，即使碼頭重開，該地的司法管轄權問題仍會令部份人不敢入內，「始終叫軍事用地，入咗去會有直接嘅擔心」。

中西區區議員葉錦龍促請駐軍應盡快開路，「你（解放軍）有船泊嗰幾日就冇辦法，唔係泊就應該畀返條路出嚟」。