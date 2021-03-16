【本報訊】沙田富山殮房發生拒領遺體事件，一名長者早前逝世後遺體移送富山殮房，喪禮原定上周六進行，可是作為遺體辦理人負責領取遺體的死者胞弟日前中風入院，須改由其他家屬代辦。家屬致電殮房查詢時，獲悉帶齊文件便可更改辦理人，未料喪禮當日家屬領取遺體時，職員卻臨場稱未收到通知拒絕家屬領屍；結果喪禮被迫取消。家人感一肚氣，狠批殮房職員僵化。

涉事家屬近日在社交媒體公開事件，引起熱議。沙田富山殮房是衞生署轄下公眾殮房，署方昨日回覆指根據記錄，上周六富山殮房因當值人員未預先收到家屬通知，需即時申請更改辦理人，故未能安排更改辦理人。死者家屬昨日再到富山殮房申請更改辦理人，已獲殮房主任批准申請。

無奈取消喪禮 斥做法僵化

事件中，喪禮要延期的是一名早前離世的長者，死者胞弟其後簽名作為遺體辦理人，負責到富山殮房領取遺體，但他其後中風入院留醫，其他家屬曾向殮房查詢代領遺體方法。家屬引述職員曾稱，代領者可於周一至周五的辦公時間內，帶同簽名人的醫生紙及證明代領者與死者關係的出世紙，便可轉名代領遺體。

上周六喪禮當日，死者兒子早上帶同相關文件到殮房代領遺體，豈料殮房職員指他不懂處理代領手續，拒讓家屬代領遺體。

家屬多番交涉，又表明曾致電查詢，但該職員稱整個富山殮房只有他一人工作，重申代領手續不合規矩。

家屬一度趕回醫院欲安排死者的胞弟提早出院但不成功，最終取消喪禮。家屬批殮房做法僵化，不近人情。本報翌日到富山殮房了解事件，有職員指不知事件，惟表明只有遺體辦理人有權領取遺體，強調：「我哋淨係認返辦事人。」

對發生今次拒領屍事件，有殯儀業人士指出，公眾殮房因過去曾發生領錯遺體事件，以及家屬爭領遺體，因此業界嚴格執行只准遺體辦理人領屍。