【本報訊】港大微生物學系及生物醫學學院聯同美國多間大學研究發現，抗麻風藥物氯法齊明（clofazimine）能有效減少武肺病毒及減輕病毒引發的炎症；若加入另一治療武肺的藥物瑞德西韋一起使用，更可減少倉鼠肺部病毒量99%以上，而且只須使用一成劑量的瑞德西韋即見效。研究團隊指氯法齊明可預防及治療武肺，有助減少依賴供應緊張的武肺藥物瑞德西韋。

研究團隊去年篩選全球最大的藥物文庫，發現氯法齊明可阻斷武肺病毒複製，是理想的候選藥物。今次團隊利用金黃敘利亞倉鼠模型進行研究，發現當倉鼠連續服用氯法齊明三日後進行攻毒實驗，牠們呼吸道的病毒較只使用安慰劑的倉鼠少約67%，顯示該藥有效預防感染。當倉鼠被攻毒後，再連續三日服用氯法齊明，其肺部病毒量亦較只使用安慰劑的一組少約90%，藥效與另一武肺藥物瑞德西韋相若。當倉鼠使用正常劑量的氯法齊明，加上平日所需瑞德西韋劑量的一成，雙管齊下，倉鼠肺部病毒量更可大減99%以上。

袁國勇：仍須臨床測試

研究顯示氯法齊明可透過兩種方式阻止倉鼠感染，包括阻止病毒進入細胞及破壞病毒RNA複製；更重要的是此藥能有效抑制其他人類致病性冠狀病毒，包括沙士及中東呼吸系統綜合症的複製。

研究指口服氯法齊明還可顯著減少倉鼠肺部損傷，預防病毒引起的細胞因子風暴。由於氯法齊明可口服及安全，且較瑞德西韋更為廉價及易於製造，可紓緩瑞德西韋供應緊張的情況。團隊指今次發現氯法齊明有效對抗武肺病毒，或有助控制病毒傳播及減輕醫療負擔。研究已在國際科研雜誌《自然》發表。

港大微生物學系講座教授袁國勇形容今次動物研究結果令人興奮，但指若要在武肺病人身上使用氯法齊明，仍需通過兩至三期臨床測試。