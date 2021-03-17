港大微生物學系及生物醫學學院聯同美國多間大學研究發現，抗麻風藥物「氯法齊明（clofazimine）」可治療武漢肺炎，帶領研究的港大微生物學系講座教授袁國勇今早在電台節目中，指今次結果令人鼓舞及振奮，「氯法齊明」價錢遠較瑞德西韋低廉，且每個國家地方都有，團隊正改良藥物，希望可以令腸道更易吸收。

袁國勇說，最初治療武肺是利用雞尾酒療法，雖有效但副作用大，有40%人會腹瀉；後來以靜脈注射瑞德西韋治療，但價格高昂及劑量數量不多，故團隊在9個月前開始尋覓另有甚麼藥物可用作治療，篩選了數萬種藥後，發現其中一隻抗麻風口服藥物「氯法齊明」有效。

袁指在不太發達的國家未能負擔瑞德西韋價格，但口服藥價格較低廉可以負擔，相較瑞德西韋每粒價格約300美元，「氯法齊明」價格僅每粒4元，且每個地方都此藥；且瑞德西韋以靜脈注射，病人需要入院後才使用，但往往已太遲，情況轉差，所以若有口服藥可採用，病人及早服用口服藥較理想，而「氯法齊明」與瑞德西韋結合使用，效果可能更佳。

他又指，團隊正改良藥物，希望可以令腸道更易吸收，並將進行第二、三期臨床測試，但要有足夠的病人數量，才能確定藥物效果，故仍要視乎香港爆發情況。

袁國勇亦透露，港大研發的噴鼻式武肺疫苗終獲批文來港，將進行第一期臨床測試。

追蹤接觸者迅速令健身群組個案急回落

對於近日香港爆發URSUS Fitness健身群組，袁國勇指健身群組與之前爆發的跳舞群組相似，但今次衞生防護中心反應迅速，及早追蹤接觸者及隔離，令個案數字回落較跳舞群組快很多，但仍呼籲市民如要走出疫情，離不開接種疫苗，而每次一放寬社交距離措施，疫情都即時反彈，認為是香港始終無在高危控制點將針對性措施落實，如食肆通風不好，未能安排執枱專員等，就容易出現傳播。

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