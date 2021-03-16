【8.18集會案】

【本報訊】前年8月18日李柱銘、黎智英等泛民人士涉嫌以維園「流水式集會」為掩飾，在港島組織和參與未經批准遊行，案件昨繼續結案陳詞。控方資深大律師余若海回應辯方陳詞時說，本案檢控是按證據提出，不涉及政治動機，否認針對被告；若說任何和平示威都不可檢控，會令《公安條例》的罪行變成「無牙」條文，鼓勵市民違法舉辦活動。

代表黎智英的資深大律師余若薇昨重申，警方案發當日沒有執法拘捕，符合案例和警方內部指令要求的容忍和合理態度，惟八個月後卻改變主意，針對控告有影響力人士，令被告被捕和遭到搜屋，恐令市民害怕行使和平集會權利，形成「寒蟬效應」。

控方資深大狀余若海反駁，如果任何示威只要和平就不能檢控，那麼「未經批准集結罪」就變成「無牙」條文，後果是鼓勵人犯法，舉行活動時不通知警方或無視反對。

余若海說檢控是按證據提出，沒有政治動機，不是針對被告；法官胡雅文亦指，沒證據說控方曾決定不檢控。余若薇解釋，她是指警方原本遵從指令容許活動進行，其後卻檢控。

辯方：疏散非示威

李柱銘和何俊仁的代表大律師布穎琪陳詞時，對涉案「遊行」性質提出疑問。她指李柱銘很喜歡「半杯水」如何分辨是「半滿」還是「半空」的比喻，還可更進一步問杯中透明液體是水還是伏特加；如果法庭不能斷定涉案「遊行」是控方認為的政治遊行，抑或是辯方說的疏散集會群眾方法，就應該判被告無罪。

代表李卓人和何秀蘭的資深大律師戴啟思亦指，案中集會群眾是行去港鐵站疏散，並非懷着共同目的示威，不是《公安條例》界定的遊行。即使被告拿着橫額帶隊，或者有人叫喊令警察不悅的口號，也無改疏散性質。

戴啟思亦指，根據新聞報道和集會主辦單位民陣的資訊，被告和集會人士有理由相信「流水式」往中環方向疏散是獲警方批准，當日民陣告訴市民可安全離場時，警方沒有反對或警告，也沒要求民陣改正說法。

辯方指黎智英、李柱銘等被告都不是民陣中人，沒組織涉案集會或遊行。控方引用「共同犯罪」原則，指被告可扮演不同角色，辯方資深大狀駱應淦質疑控方從未提及以此為檢控基礎，法官聞言則指被告的控罪是「共同被控」，被指「一起」犯案。審訊今續。

案件編號：DCCC536/20