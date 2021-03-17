財政司司長陳茂波上月底公佈《財政預算案》，被外界批評無法真正援助有需要人士。民主黨在本月3日至16日以電話隨機抽樣訪問686名市民，詢問對預算案的滿意度，發現近五成受訪者表示不滿意或非常不滿意預算案，七成半受訪者認為政府應以現金取代消費券。

近5成人不滿預算案

調查發現，35%受訪者表示「不滿意」新一份預算案，10%受訪者表示「非常不滿意」，只有分別26%及9%受訪者表示「滿意」及「非常滿意」。此外，民調亦詢問受訪者對於「政府應不應該派發15,000元現金予香港市民」，結果顯示，分別有33%及37%受訪者表示「非常應該」及「應該」，民主黨中委會成員冼卓嵐促政府盡快就預算案提出修訂，向全港市民「回水」1.5萬元現金，而非派發5千元電子消費券。

民調結果也顯示，48%受訪者認為預算案中的特惠貸款計劃「不能夠」或「完全不能夠」幫助失業人士，有44%受訪者認為「能夠」或「完全能夠」幫助失業人士。

75%人認為容許提早攞MPF更能幫助失業人士

民調亦詢問受訪者對消費券的效用，結果發現，共七成半受訪者認為應該將消費券改成現金發放，該黨中委會成員韓俊賢認為，結果反映政府以現金向市民「回水」會更受歡迎，加上消費券不利長者使用、行政費用高昂，促陳茂波改以現金取代消費券，並將金額調高至1.5萬元。民調亦發現，近七成半受訪者認為政府容許市民提取強積金供款能幫助失業人士渡過困境。

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