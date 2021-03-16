【本報訊】中央以「完善」之名「完結」香港選舉制度，被視為開明左派的民建聯前立法會主席曾鈺成昨接受民主黨前主席劉慧卿訪問，承認今次人大決定「好多人都唔會覺得係進咗步」，又指因前年區選民主派靠「五一」手勢大勝，北京感難以接受故出手。

曾鈺成在劉慧卿網台節目《議會內外》中指，外界認為雙普選希望越來越渺茫，他卻對普選目標反而稍為樂觀，稱過去三次政改有兩次失敗，主要矛盾是民主派要求不設篩選，但中央擔心無法保證愛國者治港，現時人大從根本制度上可保證愛國者治港，反問「開放普選有甚麼問題？」

難忍憑「五一」大勝

他指出，去年北京訂立港版國安法，主因是民主派可能在立法會換屆選舉取得35席或以上，藉此要求特區政府「跪底」，坦言評估認為民主派根本不可能成功，又指民主派人士亦估計最多只能取得32至33席，「但冇人可以保證選舉啲嘢」。劉慧卿即質疑：「北京就係要保證（立法會選舉）邊個贏得出，咁邊係選舉？」並強調投票否決《預算案》「《基本法》係有晒機制」。曾則回應：「所以咪發覺（現有《基本法》寫法）唔掂囉！」

曾鈺成又表示，中央要「完善」香港選舉制度其一主因，是民主派前年區選單靠一個「五一」手勢而非地區工作擊敗建制候選人，坦言北京難以接受民主派單靠政治議題勝出多個議席。

至於未來立會議席分佈，曾認為，透過選委會產生較大比例立會議員後，將能「確保（大部份立法會議員和特首）係同一個阿媽生出嚟，咁就容易啲合作」，保證行政當局日後在立會「有足夠支持」。