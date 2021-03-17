市⺠去年3月在大埔集結，抗議政府將區內診所定為武漢肺炎指定診所，一名工程項目經理被指指揮示威者用雜物堵路，經審訊後被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，遭還柙等候上月判刑。至判刑當天，辯方透露被告扣押後，其患精神病的胞弟拒絕服藥，裁判官黃國輝遂再為被告索取社會服務令報告，並准他保釋至今天。黃官今指被告報告內容正面，考慮到被告的背景及案情，加上已遭還柙兩周，最終判被告接受140小時社服令。

被告陳思明（38歲）被裁定於去年3月8日在大埔安祥路使用木卡板及膠籃等雜物堵路。散庭後，多名聲援者在庭外與被告握手及拍肩，當中包括早前因參加民主派初選，而被控串謀顛覆國家政權罪的社工呂智恆。

辯方今求情指，被告感激法庭給予機會、再為他索取社服令報告。報告顯示被告有悔意，適合在社區更生，建議法庭考慮到他已還柙兩周，可判他接受社會服務令。黃官則指報告內容正面，最終判被告接受140小時社服令。

黃官早前裁決指，警員稱看到被告曾在路旁舉手「疑似指揮」他人堵路，雖然現場影片不清晰 ，但可見被告左手曾經略為提高後再垂下，明顯有所動作，終裁定他罪成。

【案件編號：FLCC1666/20】

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