政府計劃霸皇硬上弓，於今個立法年度向立法會提交《醫生註冊修訂條例草案》，引入非本地培訓港人醫生。政府最新向立法會提交文件，指最新一次醫療人力推算，在2030年及2040年，本港會分別欠缺1,610名及1,949名醫生，當中醫管局分別欠缺800名及960名醫生，並表明除會進一步增加本地醫科生學額，也會就引入非本地培訓，而屬香港永久性居民的醫生進行立法準備。

特首林鄭月娥上月於立法會答問大會，提出要在立法引入非本地培訓港人醫生；當時已搬出數字作藉口，指醫管局正欠缺660名醫生。

推算2040年醫管局缺960名醫生及4,480護士

食衞局向立法會提交的文件指出，與2017年報告推算相比，醫生人手持續短缺，而中短期的差距進一步擴大。最新推算在2030、2035及2040年，本港分別欠缺1,610名、1,700名及1,949名醫生；政府又推算在2020、2030及2040年，醫管局分別欠缺660名、800名及960名醫生。文件指政府會繼續增加本地及非本地培訓醫生供應，包括進一步增加本地醫科生學額、招聘及挽留公營醫生，以及為引入非本地培訓而屬香港永久性居民的醫生，進行立法準備。

普通科護士方面，政府推算在2030、2035及2040年本港分別欠缺3,679名、4,337名及5,060名護士；並推算在2020、2030及2040年醫管局分別欠缺3,020名、3,720名及4,480名護士。政府建議在未來3年進一步增加教資會資助，或自資院校的學額。

政府指雖然已採取措施大量增加普通科護士名額，但中短期人手短缺進一步惡化，反映在醫療及社福界，在現有及新規劃服務中，對普通科護士需求不斷增加。

其餘有人手欠缺的醫療專業，包括物理治療師、醫務化驗師及放射技師等。

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