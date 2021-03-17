立法會今天首二讀《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》後，預料規範區議員必須宣誓的草案極快獲得通過。政界預料除了早前被政制及內地事務局局長曾國衞點名指，一旦法例通過後會被「二度DQ」的鄭達鴻、袁嘉蔚、梁晃維及岑敖暉外，涉及違反《國安法》的區議員也會被遞奪議員資格，預料近20名初選被捕者受影響。現正在於荔枝角收押所還柙的新同盟西貢區議員范國威，其Facebook專頁今天發文指，由於還柙期間「無法履行議會職務」，已於昨天（16日）辭任西貢區議員，結束1999年起逾22年的區議會生涯。

范的黨友任啟邦及呂文光早前曾探望他，任指范國威在收押所內生活安好、作息定時，膳食方面亦沒有太大問題；呂則指他「食咗好多飯，肥咗少少，精神OK」。他們又引述范國威指，他「冇因高牆、鐵欄而喪志」，呼籲香港人要加油努力。

今年54歲的范國威曾為民主黨員，其後退黨並創立新民主同盟。1999年起在西貢區議會運亨選區長勝的范因參加民主派初選被捕，早前未獲批准保釋；盛傳政府會DQ涉違《國安法》的區議員議席前，他主動辭任區議員，稱非常感謝外界支持和鼓勵，「亦感激各位在亂世中與本人一直並肩同行」。

新民主同盟執委會指，與范國威就辭任區議員一事，事前一直保持溝通，強調理解及尊重他個人決定，並會繼續協助處理其議辦「善後」事宜。

施德來何啟明辭任民協正副主席

同樣因參加初選被控涉違《國安法》、日前獲准保釋的兩名民協成員，深水埗區議員何啟明及黃大仙區議員施德來則獲民協執委會通過，分別辭任副主席及主席職位，執委會暫時委任楊彧為署理主席及利瀚庭為署理副主席， 以待民協執委會改選為止。

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