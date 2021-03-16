【本報訊】行政會議批准四間專營巴士營辦商加價，為陸上公共交通工具加價揭開序幕。的士業界2018年已向運輸署提交加價申請，經過行會對巴士開綠燈後，業界認為加價有望獲批，今日會要求當局交代時間表。

市區、新界，以及大嶼山的士業界2018年9月向運輸署提交加價申請，當時建議市區的士和新界「落旗」價分別加6元至30元和26.5元；至於大嶼山的士，則建議加6元至37元。去年10月，香港的士小巴商總會等的士團體，再聯署去信運輸署，申請每程徵收額外6元保險附加費，當局正審視有關申請。

多條小巴渡輪線加價

的士小巴商總會理事長周國強引述運輸署回覆指，當局正重啟審視處理業界加價的程序，他認為有望成事，今日會約見運輸署，要求對方交出時間表。他解釋，的士營運成本不斷增加，但起錶收費卻滯後四年，會向運輸署反映。

除的士外，過去一年陸續有小巴在疫市加價，截至去年3月，運輸署已接獲29條專線小巴營辦商提交的加價申請。

渡輪方面，行政會議批准天星小輪的「中環—尖沙嘴」和「灣仔—尖沙嘴」專營渡輪航線今年2月9日加價0.3元至0.5元，月票則加價25元，各類票價平均加幅為16.5%。新渡輪已向運輸署申請續辦紅磡至北角，以及九龍城至北角兩條港內渡輪航線，但同時申請加價約13%。成人票價會加1元至8.5元，小童、長者或殘疾人士票，則由3.8元加至4.3元，月票會由300元加至340元。