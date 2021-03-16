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唔少建制派呢期都被人覺得同「忠誠廢物」劃上等號，有啲仲自己爭取對號入座，但以下呢個人就冇咩人會形容佢廢，反而周不時被佢扮開明呃到。八方講緊嘅係民建聯創黨主席曾鈺成，佢噚日去咗白鴿黨前主席卿姐個「主場」受訪，然後仲被在場記者問佢點睇林鄭月娥連任特首嘅可能，曾鈺成自爆原來777嘅政治生命，同佢喺朋友之間嘅「賭局」有關，仲話唔敢再賭777連任，因為怕激嬲「一個人」。

卿姐：哦，梁振英

曾鈺成係「愛國者」應該冇人懷疑，所以過去兩屆都傳佢可能挑戰689或者777，但最終唔係被逼退就被勸退。佢就有自知自明啦，噚日表明無意參選，然後就話「唔識估」777會唔會連任，仲話近兩年同朋友就政局發展不時「輸賭」，「最初係有人賭2020年3月林鄭就要下台；之後就輸賭會唔會做多過2020年7月；𠵱家就輸賭佢連唔連任」，但「同親朋友做呢啲政治輸賭我多數都輸」、「眼鏡跌到爛晒」。現實係777一直冇落台，言下之意，唔通佢係一直睇淡、甚至睇死777「命不久矣」？

一直喺旁邊聽到嘆晒氣仲戥香港人唔抵、話香港人「真係慘」嘅卿姐，呢個時候加把口問：「咁你賭唔賭（林鄭連任）呀？」曾鈺成笑住話「無謂再一次激嬲阿林太啦」，仲解釋「我話佢唔連任，就激嬲林太，我話佢連任，又激嬲另一個人」，所以目前都係不作評論。咁究竟另一個係邊位？曾鈺成冇揭曉答案，但卿姐即時爆響口「哦，梁振英」，特首跑馬仔大賽，似乎已經開咗鑼！

李八方