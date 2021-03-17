網民前年10月1日發起「六區開花」示威活動，結果各區爆發警民衝突，18歲「健仔」在荃灣中槍受傷， 當日同區被捕的三男⼀女就暴動及縱⽕罪受審。案件於區域法院聆訊 ，法官練錦鴻今裁定表證成立，四人選擇不作供，亦不傳召證人。控辯雙方下周五結案陳詞。

本案原本有五名被告，分別為清潔工陳珩（40 歲）、學⽣陳金國（20 歲）、程式員李振文（26 歲）、學⽣馮清華（22 歲）、學⽣郭小琴（23 歲）。五⼈否認暴動罪，陳珩另否認縱⽕罪。馮缺席上月聆訊，法庭已發出拘捕令。

代表第三被告李振文的大律師在中段陳詞指，拘捕第三被告的防暴警證供含糊，與其他證據不符。控方雖傳召在現場拍攝的刑事調查探員上庭，該探員稱目睹防暴警將第三被告按在地上，亦目賭防暴警宣佈拘捕第三被告及為第三被告上索帶。然而從新聞影片所見，有一名無論衣着、裝扮都很像該名在現場拍攝的刑事調查探員，其實是走向被制服的女被告位置，其間揮動警棍。

大律師直指該名在現場拍攝的刑事調查探員的「觀察」沒可能發生，其證供不能協助防暴警，不能排除防暴警當時制服的是另有其人。控方不同意辯方所指，直言不會出現有人被警方制服後會不知所終。

法官練錦鴻最後裁定案件表證成立，四人都不作供及不傳召證人。練官下令控辯雙方依時呈交書面結案陳詞，並於本月26日再上庭回應，其間四人續准保釋候審。

【案件編號：DCCC868/19】

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