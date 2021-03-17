47名參與民主派初選的人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，至今仍有36人需要還柙。在荔枝角收押所，今早繼續有親友探望被告者，當中包括劉頴匡女友黃于喬（Emilia）及好友、歌手阮民安（Tommy）。阮指，原本計劃與劉頴匡推出合作曲，現階段則會嘗試用其他方法續於囚窗內外創作，並希望藉此告知港人，「無論幾難都阻止唔到我哋創作」。

阮民安今日來到荔枝角收押所探望劉頴匡，但一窗之隔，他直言對此仍感陌生，「咁我哋始終都好熟，喺佢入去之前都會私底下飲嘢，但突然之間好似隔開咗」。他相信，被告者的親屬會更為難受，「但大家都要頂住」。Tommy又引述劉頴匡的話語，「裏面（收押所）嘅所有手足都冇放棄過香港，希望大家都唔好放棄」。

Tommy又透露，本來與劉頴匡有「約定」，計劃於年尾推出他們的合作曲，自己負責作曲，他則負責填詞；但囚窗阻隔下，他們亦嘗試尋找新方法，「我哋就照寫歌，但就可能用同音字整個音譜出嚟，令佢知道個音係咩」，希望能趕及年中或年尾的演唱會，「話畀大家聽，無論幾難都阻止唔到我哋創作」。

女友：劉頴匡精神不錯

Emilia指，劉頴匡的精神不錯，並終於成功向懲教署申請工作，「終於有啲嘢可以做啦，就係黐信封啦！」但只能獨自在囚室內用白膠漿貼信封，他笑稱自己黐信封的手工仍有待改善。她指，早前已入過零食給劉，笑言「佢都唔好食太多嘢，如果唔係身型同健康都有負面影響」。

Emilia又提到，劉頴匡昨因另案需提訊，自己改到法庭支持，但遭警方截查；但劉今向她稱，有身穿白衣的女士堅持作「送車師」追車聲援，令他十分感動，亦感謝所有「旁聽師」。

李傲然憂毛孟靜狀況

油尖旺區議員李傲然表示，本身有留意及跟進在囚人士的生活，今屬定期探訪。他指，雖然現階段未能探訪參選民主派初選者，「都想畀佢哋家屬親友探咗先」，但最希望仍是於囚外相見，「平平安安咁一齊過日子」。

李指，現最為擔心的是毛孟靜，稱傳媒較少有關於她的報道，加上她的身子較弱。他亦關注其他「同路人」的情況，包括被律政司成功覆核保釋的張可森，「完全係搵唔到個標準，所以只能見步行步，希望每一件事都盡力做」。

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