【本報訊】監警會被指在反修例運動中對警隊濫暴濫捕「隻眼開隻眼閉」,原為監察警隊的監警會卻與警隊連成陣線,連監警會主席梁定邦都稱其愛犬都很喜歡警隊。

監警會於反送中運動審視報告中,向警方提出的52項建議。警方昨於監警會會議上稱,至今已完成26個建議,佔監警會提出建議的一半,共推49項措施,冀重建警民互信關係。記者問梁定邦,警方上述措施會否改善警民關係,他說需要時間,而他自己也做不到甚麼,平日只與妻子、辦公室同事和幾隻狗見面,笑稱自己生活圈子非常有限:「你可以問問我的狗,牠們也很喜歡警隊。(You can ask my dogs and they like the police)。」

陳錦榮講不出「Instagram」

作為監警會宣傳及意見調查委員會主席的陳錦榮,亦暴露了他對社交平台的認識有限,有記者問對警方上述改善措施意見時,陳錦榮大讚警隊在不同平台加強向公眾發佈訊息,「警隊在多個社交平台如facebook、Twitter、er...」,良久講不出受年輕人歡迎的熱門社交平台「Instagram」,需要身旁的梁定邦「提水」,陳錦榮才說得出是「Instagram」。