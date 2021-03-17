香港大學微生物學系與內地公司合作研發的噴鼻式武肺疫苗，已於本周一（15日）抵港。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，瑪麗臨床測試中心將展開第一期臨床試驗，會招募約150名年輕人。他指因香港很落後，沒有疫苗廠，相信最多只能做第一期臨床試驗。

袁國勇表示，港大與內地公司合作研發的噴鼻式武肺疫苗，已於本周一抵港，瑪麗醫院臨床測試中心將展開第一期臨床試驗，會透過刊登廣告招募約150人參與，參加者需要健康及年輕。他相信主要會是醫科生參與，因他們較熟悉疫苗，明白試驗過程，並經常出入醫院及醫學院。

袁國勇：香港落後 料只能做第一期臨床試驗

內地公司「長春百克生物科技有限公司」將為今次香港臨牀試驗生產疫苗，疫苗會於雞胚胎生產，疫苗種子由港大提供。袁國勇表示，因香港沒有疫苗廠，相信最多只能做到第一期臨床試驗，形容本港這方面發展落後。他指，港大也同時與內地其他公司合作，以細胞腺生產疫苗，已在內地進行第一、二期臨床試驗，正在浙江進行第三期臨床試驗；但因內地無病例，未知疫苗有效率。

港大與內地合作研發的噴鼻式疫苗，是將武肺病毒部份突刺蛋白放入季節性流感疫苗病毒載體；因疫苗是噴鼻而非針劑注射，可模擬透過呼吸道感染的天然途徑，對呼吸道黏膜產生免疫反應更好。

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