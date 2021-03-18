疫苗接種計劃已展開逾20日，截至昨日（17日）累計約25.39萬人接種第一劑疫苗，其中約18.96萬人接種科興疫苗，約6.43萬人接種BioNTech疫苗，接種疫苗後累計出現7宗死亡個案。香港病人政策連線今日（18日）發佈一項病患者對疫苗接種看法的調查，其中逾6成受訪者屬長期病患，結果顯示近7成受訪病患不打算或未決定接種疫苗，26%人指出現死亡個案後會先諮詢醫生意見才決定，更有10.5%人「轉軚」決定不打疫苗。

香港病人政策連線發佈一項有關疫苗接種的問卷調查，受訪257人當中有61.5%人患有長期病患，需定期由醫生跟進，71人（27.6%）為60歲以上長者，受訪人士主要患有高血壓、膽固醇過高、糖尿病、心臟病和中風等。調查結果顯示，35.8%人未決定接種，34.2%人指不打算接種疫苗。在出現入院或死亡個案後，僅19.1%人表示沒有改變意向，會繼續接種；有26.1%人指決定先諮詢醫生意見，4%人指會改變選擇接種BioNTech疫苗，10.5%受訪者「轉軚」決定不接種疫苗。

另外，近9成受訪者認為政府有責任主動調查接種人士的身體狀況和病歷。100名受訪者指自己接種疫苗前會諮詢家庭醫生。在不會事先諮詢的69人當中，31人指是源於沒有固定家庭醫生、23人指不想花費診金；高達94.7%人贊成政府在疫苗接種中心安排醫生駐場解答問題。

倡為覆診病人評估發許可證

組織指出，近7成受訪者未決定或不打算接種疫苗，10%受訪者更在出現死亡個案後改變主意不打疫苗，組織擔心如情況推算到全港，將影響群體免疫效果。組織又認為，調查結果反映市民期望政府為接種人士進行接種前的篩選，以確保他們適合接種疫苗，以減低嚴重事故數字，建議政府可在普通科門診或專科門診，為覆診病人作即時評估，如醫生認為病人身體狀況許可，可即時發許可證給病人在當天或數天之內接種疫苗，毋須再預約。

組織又指，有疫苗接種中心的醫生透露，市民很少在接種之前主動詢問醫生，反而是在接種後30分鐘的休息期間才向醫生查詢，情況極不理想，希望政府能夠加緊對接種人士的身體狀況作詳細評估，才讓他們接種疫苗，以確保接種人士的安全得到保障。

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