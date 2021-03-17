【本報訊】台灣內政部昨表示，為爭取更多國際及港澳非營利組織赴台設辦事處，30多年來首度修正作業要點，簡化申請登記程序，也刪除辦事處以一個為限的規定；但中國大陸地區相關組織仍不得在台設點。

據悉，台灣修正發佈的「外國民間機構團體在台設置辦事處申請登記作業要點」，刪除諸多管制規定，如刪除不准設置秘書處及辦事處以一個為限的規定，讓國際組織可更有彈性決定在台灣設置辦事處的層級，且不再限制辦事處數量。同時，也刪除辦事處應向當地警察機關報備的規定。

理監事會員須為台籍

新規定也放寬辦事處設置條件，如針對尚未取得外僑居留證的外國籍負責人，給予六個月的寬限補正期。另外，新增香港及澳門相關組織赴台設立辦事處的依據，也是首度正式開放港澳相關國際組織赴台設立聯絡據點。內政部表示，但為維護台灣安全及利益，作業要點也明確規定，大陸地區相關組織都不得來台設置辦事處，且其人民也不得擔任辦事處任何職務。

時事評論人桑普分析，有關措施顯然有助香港民間機構到台灣落腳，「分分鐘可以搵到一個救生艇意義嘅避風港」，尤其是從事人權、法治、新聞傳播、言論自由相關的民間組織得到最大幫助。不過，他指出，目前在台設立民間機構，如社團法人或成立基金（台稱：財團法人）均需滿足一定門檻，就是社團法人需要理監事全員均是台灣人，而香港很多民間機構成員不是台籍，根本無法在台設立組織。