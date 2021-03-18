47人因參與民主派初選，被控「顛覆國家政權罪」，除獲淮保釋11人，其餘人士須繼續還押，未審先囚。荔枝角收柙所今早繼續有親友風雨不改，前來探望仍被囚押的人士。葵青區議會主席單仲偕今日探望黨友尹兆堅，告知他下周二高等法院將處理其保釋申請的消息，並談及近日香港發展狀況。他形容，尹兆堅的面型明顯較以前瘦削，「（尹）鬥志仲係可以，撐到落去，佢反而鼓勵我哋要加油、頂住。」

葵青區議會主席、民主黨司庫單仲偕今早探望尹兆堅，他表示，會面中傾談香港近日發展，例如宣誓修例草案的進度等，亦有談及下周二高等法院處理其保釋申請的消息，「佢今日先知（保釋申請），佢係開心嘅。」他稱，尹兆堅仍然關心其他黨友、香港現時狀況及民主黨發展等，而民主黨亦會全力支援被捕黨友。他形容，尹兆堅的面型明顯較以前瘦削，「（尹）鬥志仲係可以，撐到落去，佢反而鼓勵我哋要加油、頂住。」

胡志偉稱想收到市民信件

民主黨深水埗區議員鄒穎恒及九龍城區議員黎廣偉今日有來到收柙所探望胡志偉，鄒穎恒表示，不太方便透露探訪時傾談內容，惟稱胡的精神不錯，形容他心情坦然，亦想收到市民寫給他的信件，並寄語大家要「加油、撐住」。

劉頴匡女友黃于喬（Emilia)今日亦如常與朋友探望劉頴匡，她引述劉頴匡稱，今日開始收到信件，信件的日期為截止上周五（12日），形容「（信件）好似跌入蟲洞咁，上星期發生嘅嘢，今日先收到，都好過冇收到（信），佢都鼓舞嘅。」

女友笑劉頴匡「黐信封」仲慢過年老囚友

她表示，劉頴匡愛玩桌上遊戲（board game )，部份朋友於信中談及桌上遊戲等內容，「佢好忙睇信、覆信。」她提到，劉頴匡愛隊為車路士，所以為他匯報車路士以2比零淘汰馬德里體育會，3分全取，成功進入歐聯八強，而劉頴匡聽後感到開心，「佢（劉頴匡）就話咁勁。」

Emilia 亦提到，劉頴匡繼續做「黐信封」的工作，惟黐信封的速度竟較年齡大他一倍的囚友慢，又呻寫字令到膊頭痛，她笑稱：「佢身體彷如60歲。」她稱，劉頴匡的精神不錯，惟頭髮太長，笑其髮型如同「羊駝」，而他「放風」時做運動，放鬆身體。

楊岳橋家人今早有探望他，惟其家人婉拒接受訪問。資深大律師、公民黨主席梁家傑亦有來到收柙所，同樣婉拒接受訪問。

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