17歲男生去年5月，在沙田新城市廣場參與「和你Sing」並「賀」行政長官林鄭月娥生辰的活動，其間與人破壞飲品店「喜茶」。男生及後承認刑事毀壞罪，獲裁判官溫紹明判接受200小時社會服務令。律政司認為刑罰過輕，向上訴庭申請覆核刑罰。上訴庭今指裁判官判刑原則性犯錯，刑罰明顯不足，考慮到案情嚴重，認為平衡被告更生需要後，判處拘留式並帶有更生元素的刑罰最為適合，下令撤回社會服務令，將被告還柙至下月12日判刑，其間索取被告的勞教中心、教導中心及更生中心報告。

答辯人周姓中學男生（17歲），案發時16歲，原被控一項刑事毀壞及一項抗拒正當執行職務警務人員罪。他去年底承認刑事毀壞罪，控方同意就另一罪撤控。

律政司代表、署理助理刑事檢控專員蕭啟業指，過去於反修例事件下，不少銀行商舖的相關人士因說話或資金背景而受嚴重破壞，敢怒不敢言，怕反抗會換來更多破壞。同類案件多由身穿黑衫黑褲人士犯案，而且有人掩護，甚至會出現搶犯事件，因而難以偵查，情況影響香港營商環境，實有必要靠法庭判刑，向社會發放訊息，強須要保護公眾及行為不可接受。

他指本案起源於未經批准集結，有過百人聚集，有預謀有部署，案情十分嚴重。他稱事前涉案者開設WhatsApp群組，有人指揮、通風報信、把風，犯案者亦以黑衫蒙面，皆為加重刑罰因素。原審裁判官溫紹明判刑時只形容案情嚴重，又指被告非常年輕，但未提及加重刑罰因素，亦只索取感化和社會服務令報告，排除拘禁式刑罰，屬原則性犯錯。

代表答辯人的大律師吳建五則指，案件屬突發性，只破壞一間店舖，非同類案件最差，而且答辯人已作金錢賠償，他在案中只屬「小角色」。吳又稱，本案因政見不同引發，現時同類案件數字已回落。他指，若法庭認為必須判以拘禁式刑罰，他建議更生中心最為適合，因答辯人希望可繼續升學。

【案件編號：CAAR1/21】

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