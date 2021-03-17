【疫情大反彈】

【本報訊】本港累計出現七宗接種科興疫苗後死亡個案，嚴重不適者持續增加。東區醫院一名前線女護士上月響應政府呼籲，成為首批接種科興的醫護人員後，未料八日後至本月初出現頭痛、嘔吐及低燒，其間她更關節腫痛舉步為艱，需急送院治理。事件昨被揭發後，當局始證實涉事女護士正留醫情況穩定，稍後需由專家分析，又指早前仁濟醫院另一名護士接種疫苗後不適，留醫兩日後出院。

政府上月23日就科興疫苗開放予優先群組接受預約接種，同日安排200人，包括醫護人員等在中央圖書館接種疫苗。涉事東區醫院女護士當日身先士卒，並獲安排接受傳媒拍照，惟她其後出現懷疑嚴重副作用。有東區醫院職員向本報透露，事主接種後出現頭痛、頭暈和嘔吐等，且「面青青」曾到職員診所求診，但當時她沒說明接種過科興疫苗。

患高血壓 檢測結果陰性

職員續稱，近日事主情況越來越嚴重，不單嘔吐不止，空肚狀態下也嘔吐大作，甚至乏力、腳步不穩、沾寒沾凍、冒汗和關節腫痛。事主曾向同事透露，「覺得傷害緊個腦，不停襲擊個頭，頭好痛，痛到好似撕裂咁」，其上司認為情況嚴重，前日上午安排她入院治理。至當晚事主做血液測試，未發現異常，檢測結果亦為陰性。

據知事主已獲醫生處方止嘔藥和頭痛藥，需吊鹽水補充鉀，稍後或接受腦掃描。她有高血壓，原定下周二（23日）接種第二針，相信要擱置。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在疫情記者會，證實該護士上月23日接種科興後，本月3日起不適，出現頭痛及低燒等情況，前日送院治療，現情況穩定。面對記者不斷追問該護士是否有關節痛等症狀，及她本身是否高血壓等，何僅稱會密切留意她的臨床情況，專家會分析事件，現階段不宜補充太多詳情。

一名仁濟護士曾不適送院

何又稱，至今共兩名護士接種疫苗後不適，另一名是仁濟醫院護士，本月8日接種疫苗後，同日下午不適，獲安排入院檢查，其後情況穩定，兩日後出院。東區醫院指就今次有員工接種疫苗後不適，院方已按機制向衞生署呈報。衞生署稱，已就相關個案聯絡醫管局獲取更多資料，進行調查及評估，會把個案交專家委員會評估。

衞生署公佈，截至昨晚8時的過去24小時，約13,200名市民接種科興疫苗，約11,300人接種復必泰疫苗，累計已接種疫苗約25.39萬人。另截至昨零時零分，過去24小時共16宗送院個案，包括出現過敏、心悸及發燒等；其中11宗已出院，五宗留院觀察，全部情況穩定。

本報昨向醫管局、衞生署及公務員事務局查詢前線醫護人員及政府員工接種疫苗數字，惟各部門指無相關數字。醫管局員工陣線副主席羅卓堯批評，雖然接種疫苗是自願性質，但當局未能提供足夠資料，令政府員工及市民均難判斷自身情況是否適合接種。呼吸系統專科醫生梁子超直言，臨床研究亦有發生接種疫苗出現較嚴重副作用，今次事件需由專家委員會作出結論。