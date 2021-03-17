【鳥籠都市】

【本報訊】特區政府為向反對派區議員落刀訂做DQ法例，跟全國人大一樣以「完善」為名修例處理宣誓安排，立法會昨首讀及二讀《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，料草案很快獲通過。有建制傳媒引述消息指，參與民主派初選被控串謀顛覆國家政權的逾20名區議員，在新宣誓法例下會喪失議席，曾參與討論成立「公民議政平台」的區議員亦屬被DQ高危族。有民主派區議員表明會按新規定宣誓，不希望議席落入建制派陣營。

要求區議員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，昨在立法會首讀及二讀後交予內委會處理，決定是否需要就草案成立法案委員會審議，再交付大會恢復二讀及三讀，由於現時立會只餘下建制派，料草案將快速地獲通過繼而正式生效。

政制及內地事務局長曾國衞發言時指，修例內容包括解釋擁護《基本法》提述，參照港版國安法、人大就議員資格決定等，列出六項正面清單和九項負面清單；引入區議員須宣誓的規定及需符合程序儀式，若不真誠、不莊重或故意讀出不同字眼則宣誓無效；另外加入參選限制，若曾因拒絕宣誓被DQ、違反誓言等，五年內不能參選。

民主黨：不綑綁式行動

新宣誓法例通過後，部份民主派區議員相信即難逃被DQ命運。曾國衞早前指，去年參加立法會選舉時被DQ的梁晃維、袁嘉蔚、鄭達鴻及岑敖暉，會即時喪失議員資格；親建制網媒「香港01」引述消息，因參與民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪的19名區議員，屆時將被視作行為不符宣誓內容，毋須待法庭審訊有結果，即可宣佈他們喪失議席。民政事務局長徐英偉過去曾指控民主派區議員嘗試籌組的「香港公民議政平台」違法，據知參與者亦被列入考慮DQ名單，但當局仍在研究，暫未劃下最終紅線。

據悉，民政事務局長徐英偉將負責為區議員監誓，他近日跟建制派了解及敲定相關宣誓方式和程序，建制派要求區議員須逐一宣誓而非集體宣誓，務求增加裁定他們宣誓無效的機會。

民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙相信，該黨會就要求區議員宣誓向黨友給予建議，強調尊重黨友決定，不會作綑綁式行動。有不願具名的民主派區議員明言會宣誓，不欲議席輕易重回建制手中，惟直言就算按足要求宣誓，相信民主派議員無人敢保證自己不會被DQ，不諱言對未來形勢感不安，「無謂講明天會更好啦，形勢確實好唔樂觀」。

「香港公民議政平台」籌委會發言人、離島區議員梁國豪指，平台從最初起已定位為全港性討論民生平台，故不理解局長所指已掌握他們犯國安法證據，批評當局只是藉機將民主派議員一網打盡，重申「由頭到尾都唔存在犯法嘅嘢」。他又強調平台最終胎死腹中，從來都沒有任何成員，但相信其他區議員有足夠智慧自行應對DQ隱憂。梁續指傾向按新規定宣誓，「一日可以做到議員，都會繼續做」，自言很愛香港。

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