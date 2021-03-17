【本報訊】政府今年1月突提出引入電話卡實名登記制度，引來多方批評質疑，擔心個人私隱將受監控。然而政府漠視市民意見，沒有打算撤回法案，僅延長公眾諮詢期至周六。多位民主派區議員昨召開記者會，呼籲市民在限期前向政府提交意見書，反對引入電話卡實名制，以保障港人資料受政府全面監控。有區議員批評港府現正建立「近乎中國式嘅監控系統」，實名制將進一步擴大執法機構權力。

轟政府引用騙案數字誤導

政府早前在諮詢文件指出，引入電話卡實名制可有助打擊電話騙案等罪案，並擬限制「太空卡」的使用。油尖旺區議員李傲然引述數據指，本港整體電話騙案數字過去六年均大幅下跌，由2015年的2,880宗，下跌至2019年的648宗，惟政府卻只引用近三年的「猜猜我是誰」騙案數字，便聲稱數字有上升迹象。他批評政府引用片面不全的資料誤導公眾，營造電話騙案有上升趨勢的假象，質疑引入制度是否真正有逼切性。

屯門區議員潘智鍵亦批評，政府沒有在諮詢文件中解釋在整體電話騙案中，有多少宗使用本地電話卡。潘指目前不少本地電話騙案，均以境外電話卡或手機通訊軟件犯罪，質疑即使引入電話卡實名制杜絕「太空卡」，根本無助打擊電話騙案。

葵青區議會副主席張文龍則表示，政府擬引入的實名制建議，不但涵蓋個人用戶，亦將規管企業用戶，認為政策將大幅增加企業使用流動通訊的管理程序及成本，更擔心企業或被政府監控。

荃灣區議員陳劍琴指政府在諮詢文件中列明，執法部門在逼切或緊急情況，可在毋須持法庭手令下，要求持牌人提供電話卡用戶登記資料，憂慮繼國安法、限聚令後，實名制將進一步擴大執法機構權力。她又直斥港府正建立「近乎中國式嘅監控系統」，如港人妥協變相是將人權及自由雙手奉上，呼籲市民參與公眾諮詢，提交反對意見書。