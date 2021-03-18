香港中文大學伍宜孫書院的院務主任涉串同書院職員，向校方隱瞞利益衝突，接受由其妹夫經營的裝修設計公司報價及虛假報價單，誘使中大聘用其妹夫公司處理50項工程項目，涉款逾220萬元。主任及妹夫等四人共被控公職人員行為失當、串謀詐騙等9罪，其中善衡書院職員承認串謀詐騙罪，其餘三人不認罪，案件今開審，而認罪的善衡書院職員將以控方證人身份作供出庭作供。

被告依次為裝修設計公司「新生活創意設計廔」東主彭兆衡（38歲）、中大伍宜孫書院的院務主任李珮珊（43歲）和中大伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）。

控方開案陳詞指，次被告李珮珊於2013年向妹夫，亦即本案首被告彭兆衡，就伍宜孫書院工程項目索取報價，並要求彭多交出另一間公司的報價。彭於是交出自己公司及偽造另一間公司的報價單，最終彭的公司以最低價承接工程項目，亦自始承接伍宜孫書院多項工程。

李被控一項公職人員行為失當罪名，及一項欺詐罪作交替控罪，控罪指她在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為，批准建議向彭的新生活公司採購7項貨品或服務，涉款共19萬零900元，但沒有披露彭兆衡是新生活的東主，亦無申報她與彭之間因親戚關係而引起的利益衝突。

她另被控一項交替控罪，涉嫌虛假地表示她在採購中沒有利益衝突，隱瞞及無披露彭是新生活的東主，並意圖詐騙而誘使中大職員批出該等採購的撥款及開支，使彭受益或令中大蒙受不利。

職員要求首被告提供「友好」報價

控方陳詞又提到第三被告石曉風於2015至2016年間，透過WhatsApp及電郵請彭就6項工程提交「友好」報價，並向負責批核報價表和開支表的「李教授」和被告李珮珊建議揀選彭的公司為服務供應商。其後建議獲批，該6項工程獲判予新生活。

而早前已認罪的善衡書院二級計劃協調員梁祐誠（36歲）承認，於2014年至2017年間，接獲彭交出的4間公司報價單，包括彭偽造的報價單，繼而向主管建議揀選報價最低的供應商，最終40個工程項目全判予彭的公司。

石及梁各分別與彭同被控一項串謀詐騙罪。兩項串謀控罪指，彭分別與石及梁一同串謀詐騙中大，不誠實及虛假地表示由該5間公司就47項貨品或服務採購所呈交的報價單，是真實競爭的報價單。

此外，彭亦被控五項偽造控罪，指他涉嫌製造另外三間裝修公司的五張虛假報價單，意圖誘使他人接受為真文書。

控方將傳召16名證人作供，包括早前承認一項串謀詐騙罪的善衡職員梁祐誠。案件明續。

【案件編號：DCCC892/19】

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