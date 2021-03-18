23歲民主黨區議員洪駿軒上月初被高等法院裁定非妥為當選，令他成為今屆首名被DQ的民主派區議員，也令他背上近百萬元訟費。洪今早獲黨主席羅健熙、觀塘區議會主席蔡達鴻等撐場舉行記招，冀眾籌100萬就選舉呈請上訴至終審法院。洪表示，若終審法院批出上訴許可，或再舉行眾籌支持其餘費用。

洪駿軒表示，自己在前年區議會選舉獲得4千多位街坊投下信任一票，不甘心輕易被建制派、當區上屆區議員鄭強峰藉選舉呈請，推翻民意授權、DQ民主派區議員，以致成為政權打壓民選議員的法律理據。他強調，在強權打壓民選議員、中央修改選舉制度打壓反對聲音下，「更不應該任由判決取消民意代表資格，無論體制內外均應盡力背水一戰」，他與律師團隊商討後，認為上訴有一定的勝算，因此盼凝聚民意眾籌100萬元，推翻高院的判決。他表示，眾籌款項在償還黨先墊支的訴費、餘下的訟費後，多出的金額將全數捐贈至612人道支援基金。

洪透露，街坊得知他被DQ後送上鼓勵，甚至有街坊表明願意以金錢援助上訴至終院。洪稱，民主黨目前已墊支近50萬元訟費，惟他需同時支付對手鄭強峰的訟費，預計累積金額或高於100萬元。

民主黨最新財政赤字達八位數

民主黨主席羅健熙表示，黨內財政狀況極為不理想，在應付黨友涉及《國安法》等案件下，最新財政赤字高達八位數，因此難以替洪墊支全數訟費，期望港人支持眾籌，讓民選議員繼續留在區內服務街坊。

觀塘區議會主席蔡澤鴻指，全力支持其眾籌上訴，日後若有機會補選，亦會全力支持他。

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