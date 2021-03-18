網名「金正恩」的地盤工前年9月在Facebook發文，內含「全民包圍新屋嶺」及「救出義士」等字句，經審訊後被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，判處社會服務令160小時。律政司認為判刑過輕提出覆核刑期，今指案中被告針對新屋嶺扣留中心的虛構強姦指控，是挑戰法紀和仇視警隊的行為。上訴庭認為案情嚴重，裁判官判刑過輕，考慮包括帖文內容對執法人員的攻擊、可能引起對公眾秩序破壞的風險等因素，改判地盤工即時入獄13個月，稍後將頒發裁決理由。

本案由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及法官潘敏琦審理。

答辯人潘榕偉（39歲），控罪指他於2019年9月19至21日期間，非法煽惑其他身份不詳人士，在新屋嶺扣留中心外參與非法集結。

沒人響應 律政司指應以3人至2萬人活動作判刑基礎

律政司代表高級檢控官張卓勤陳詞指，雖然本案沒有發生實質非法集結，但認為涉及煽惑的案件，應以其可造成的後果考慮判刑，亦即與非法集結罪掛鈎，並需判以阻嚇式刑罰。

首席法官潘兆初指出，未經批准集結沒有量刑指引，法庭處理同類案件時會按案件實際情況決定；而涉及煽惑的控罪，沒有實際發生非法集結，法庭也不會知道實際情況會如何。不過他補充，法庭仍看到答辯人在帖文想呼籲人前往，「講得白啲就係搶犯」，對公眾秩序可以構成潛在影響。

張認為，法庭處理時要顧及預防性質，認為文字煽惑「不應局限嗰幾行文字」，又指本案相關的fb群組有近2萬用戶，要求法庭以3個人至2萬人參與作為案件規模，考慮量刑起步點。惟首席法官認為有難處，彭偉昌法官亦認為件事未發生，未有人搶犯，「唔可以假設萬幾二萬人會全部出嚟」，法官潘敏琦亦認為不能以2萬人作為考量。

張卓勤稱，答辯人在案發期間，於fb公開群組有預謀並延續地針對新屋嶺扣留中心作出虛構指控，指有女被捕人士被強姦，當有人對其說法有其他觀點時，答辯人作出反駁或說服持相反觀點人士。裁判官黃雅茵在裁決時只裁定其中兩則帖文與案有關，但張認為判刑時仍應考慮另兩則被指與案無關的帖文，因為有證據顯示「佢唔只做咁少」，甚至其帖文的重複性，都是考慮加刑的因素。

彭官：帖文字眼針對警方 係咪令人仇恨上再加仇恨？

至於答辯人利用互聯網犯案，張認為罪責程度上比在現場以「大聲公」煽惑更快更惡劣，若非法集結真有發生，受傷及破壞社會安寧的程度，將較公民廣場案更甚，但裁判官沒有充分考慮虛構因素，反而過度考慮本案沒有真正發生。

潘兆初首席法官主動提及，帖文使用「好污穢性字眼針對警方」，詢問「係咪算仇恨，會唔會加重罪責？」，張回應絕對會，彭官亦指，以常識性地看，「係咪令人仇恨上再加仇恨呢？」張卓勤同意案中有仇恨元素，並稱程度接近「煽動罪」。

官指互聯網傳播更快更廣

代表潘榕偉的大律師譚俊傑回應時指，法庭應以事實有否實質發生作考慮，並要視乎發佈帖文者是否知名人士或意見領袖，以及其具有的影響力。譚不認為利用互聯網犯案，罪責必公民廣場案更嚴重，認為在現場的呼籲，即時影響更嚴重。惟潘敏琦法官不同意，認為互聯網傳播更快更廣。

譚接受答辯人是不負責任的網絡使用者，但內容誇張失實，連留言者也反駁和質疑其說法，但彭官稱「你唔知㗎喎，呢個世界講咩都有人信，唔知冇出聲嗰啲係咪信佢喎」。譚接納虛構問題是加刑因素，但裁判官其實已考慮和處理。惟上訴庭認為「佢（裁判官）可能忽略咗製造仇恨嘅因素！」

上訴庭聽罷陳詞，指原審裁判官判刑原則性犯錯，判刑過輕，又指案情十分嚴重，考慮罪行處境、犯案手法、帖文內容所傳達的訊息、針對執法人員攻擊，及對公眾秩序可能引起破壞的風險，雖然答辯人過去沒有案底，都仍需判以監禁。

上訴庭認為適的量刑起點是15個月，考慮答辯人曾還柙14日，並已完成40小時社會服務令，酌情減刑2個月，改判入獄13個月。

【案件編號：CAAR16/20】

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