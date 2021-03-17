最新失業率高見7.2%，港府見狀不單無動於衷，更於同日批准九、城、新及新大嶼山巴士「疫」市加價8%至12%不等。行會通過的理由是，「個別專營巴士營辦商面對收入下降但營運成本上升，其財政狀況非常嚴峻」。美國社會學家彼德．伯格曾言，當一個城市中，只有你和少數人失業，你不禁會歸咎於是個人問題，但一個數百萬人口城市中有十萬人失業，那就是社會問題了。

連番離地政策打擊餐飲業

由立法會秘書處2021年2月《香港對失業人士的財政支援措施》可見，本港失業人口是2020年同期的一倍，足足超過25萬人。面對持續上升的失業率，學者及港府經常視之為「周期性失業」，簡言之為因經濟不景，市場對職位需求下降，但勞動人口不減或上升時，造成求過於供，從而出現的失業問題。但如此經濟不景，是人為還是真正因為疫情打擊呢？

就以餐飲業為例，因光顧食肆而感染或傳播武漢肺炎的市民，最初要追溯到第三波疫情的彬記粥麵及新發茶餐廳，此後政府開始頻頻對餐飲業落手，不單限制營業時間、餐廳座位安排，時至今天，其實食肆大致均遵從食衞局的防疫措施，希望能夠保住員工生計。可是港府又見新猶，眼見疫苗接種計劃觸礁，感染數字反彈，又對這超過24萬從業員的行業「落手」。

剛剛宣佈最新的社交距離措施中，規定食肆在兩個月後需要每小時換氣六次，規格達醫管局負壓病房的一半，並於5月1日起生效，令飲食業百上加斤。若要符合食衞局的新建議，按政府批出食肆牌照規定，食肆必須就現時通風系統進行調整工程，由合資格承辦商簽發證書、圖則，並由食環署批准後，才算完成整個程序，上述系統提升工作動輒數萬元計，而按上年「保就業」計劃對業界的資助，就只是8至20萬元不等。

加上，施工期間必須停業，而早前政府更威脅若疫情反彈，會再次收緊防疫措施，試問小商戶豈敢再投資如此數字？按餐飲業協會2021年1月份統計，有3,000間食肆瀕臨結業，涉及員工數以萬計。相信如此新措施實行，只會令更多打工仔女跌入所謂「周期性失業」的大軍當中。

另外，又以「執枱專員」為例，說來更為荒謬。一般食肆本來就有侍應或樓面兼任清潔、消毒餐桌、隔板等工序，而且香港不少食肆均為小本經營模式，餐廳廚師、侍應及老闆三人可能已是全體員工，要額外增設一位專員負責清潔，無疑架床叠屋，恍如現時政府的官僚體系一樣。最重要一點，羊毛出自羊身上，其實晚市禁食令斷續推行已久，不少食肆陷入水深火熱之中，再聘用額外人手，不單防疫效果不彰，更是加速食肆倒閉，到頭來，又是勞工階層受害。

黨媒《人民日報》海外版曾於2020年2月，發表題為〈警惕冠狀病毒，也要警惕「官狀病毒」〉的文章，細訴官員防疫的不善不力，事隔一年，食衞局以至一眾政府高官們的作為，可謂有過之而無不及。如此「疫」周期持續下去，相信防疫即使成功，「病人」也終將死亡。

家興

自由撰稿人