【本報訊】政府一面聲稱要推廣環保的電動車，另一面卻計劃取消電動車的免費充電優惠。環境局長黃錦星昨宣佈，各區政府停車場提供的1,000多個免費充電器，2025年起將收充電費。政府帶頭收費，預計目前提供免費充電的房委會、中電、港燈等機構亦勢將跟隨。

2035年前停新登記燃油私家車

黃錦星昨公佈《電動車普及化路線圖》，目標是2035年或之前停止新登記的燃油私家車，2050年前達至車輛零排放，預計到2025年，全港公共充電器可增至5,000個，私人充電設施增至15萬個。政府亦研究把加油站及加氣站轉型至充電站的可行性。

黃錦星指，現時政府停車場提供免費充電服務，未能善用現有車位，所以計劃2025年起在政府停車場徵收充電費，收費水平會參考外國，將會「相對優惠」，希望牽頭逐步將充電服務市場化。

資料顯示，目前各區政府停車場共1,000多個充電器，房委會停車場亦有1,000多個充電器，中電及港燈分別有12個及54個充電站，均提供免費充電服務。部份商場停車場提供收費充電服務，又一城每度電收2.3元，利園快充每小時30元。

電動車主李勁華認為，政府當初要推廣電動車，所以提供各類補貼，包括免費充電，現在電動車將取代汽油車，取消補貼是大勢所趨。目前充電站不足，部份原因是無利可圖，日後收費相信充電服務會大增。他指就算充電收費，電動車開支仍比汽油車低，汽油車每月燃油費需2,000多元，電動車電費只需約400元。