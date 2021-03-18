退休法官胡國興的胞妹、多間知名幼稚園校長胡肖霞，日前被旗下大角嘴大同新邨聖德肋撒幼稚園多名前任及現任員工控訴，指她涉逼員工在公務時間為她處理私事及涉嫌粗暴對待幼兒。有教師今再爆料，聲稱目擊胡肖霞涉掌摑SEN幼童；胡昨（17日）又突然衝入課室大罵教師「惡毒陰險」、「畜生」等，在場師生受驚大哭，最終由涉事教師報警處理。

K3學童面前辱罵教師「惡毒陰險、畜牲」 師生大哭

協助該校員工的油尖旺區議員李傲然今（18日）再召開記者會。受害教師X憶述，昨日事發時胡肖霞正接聽電話，惟收線後突然衝入鄰近的開放式課室，在一班K3學生面前指罵一名教師「惡毒陰險」、「黑心」、「畜牲」，過程大約5分鐘，師生均受驚失聲大哭，需由其他教師安撫。教師X當時聽到哭聲後趕到課室，事後涉事教師報警處理，但當時校長已離開幼稚園。X稱警方到場了解後僅列糾紛案。

有家長稱子女事後情緒不穩拒回校

X痛斥胡肖霞作為校長，刻意針對該名教師破口大罵，幼童雖未必明白其所用字眼背後意思，但會牢牢記在腦海，擔心影響身心發展。

李傲然指，截至今日中午共收到至少7名家長來信提及事件。有家長透露，其兒子詢問「畜牲」等字眼的含義，事後情緒不穩，亦不願回校。

胡疑自行更改會議紀錄掩飾過錯 曾指「教育局唔會扣我分」

胡肖霞被控要求教師到她寓所髹壁畫，並以「美化校園先導計劃」包裝成藉口，稱是做培訓並修改有關會議紀錄。她曾向傳媒解釋此舉是「追補」會議紀錄，乃校方「恆常做法」。教師X則不敢苟同，並指會議內容並無涉及「美化校園」的話題，會議紀錄亦本無「美化校園」字眼，直指胡所謂的「追補」是自行更改紀錄掩飾過錯；Ｘ又指胡在所謂「畫功培訓」並未教授任何繪畫技巧。

X又在記招上播放會議部份錄音，被指是胡肖霞的女聲表明「教育局唔會扣我分」、「都係叫分區打畀我講有單咁嘅嘢」、「局長表明匿名投訴唔好理佢」等。Ｘ指胡是一直有恃無恐，教師受到壓迫下敢怒不敢言。事件曝光後，胡不但沒有向教師交代，反斥教師「搞事」有欠專業。

胡肖霞被指曾掌摑SEN幼童 學校主任代反映後卻被炒

X又形容胡平日甚少回校，但經常向教師發出命令式要求，員工曾嘗試拒絕，但學校主任梁佩雯未有協助處理。X上學年度目擊有特殊教育需要（SEN）的學生「唔小心整到個校長」，隨即遭胡掌摑。事後時任學校主任代教師向校長反映卻被辭退。

Ｘ亦曾為校長印製、排版詩集，亦得悉有負責清潔的職員要在上班時間為校長買餸。

李傲然斥胡變本加厲 另設求助熱線

事件較早前曝光後，X指校方曾發出「特別通告」，稱有關指控不實及屬「惡意抹黑」，將交律師跟進。李傲然稱「唔得閒抹黑」胡，批對方「小人之心度君子之腹」，李本人及教師目前均未收到律師信。

李又批評胡不但毫無反省，甚至變本加厲；他已搜集證據，稍後向教育局或廉政公署投訴，促當局嚴肅處理。李亦設立求助熱線（6037-6409），呼籲受害教師求助。

《蘋果》向教育局及胡肖霞查詢，正等候回覆。而警方則回覆確認事件，指昨日下午4時許接獲該校報案，事件涉及兩名女職員，初步認為不屬刑事案件，故僅列作糾紛案處理。

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