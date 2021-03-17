【本報訊】行政會議前日批准九巴、城巴及新巴、新大嶼山巴士加價，引起不少市民批評。特首林鄭月娥出席立法會短問短答質詢時回應行會決定，指巴士公司多年未加價，形容已「蝕到入肉」，若政府再拒巴士公司加價，將無法維持巴士服務，巴士公司也需要裁員。

陳帆：確保公司持續營運

林鄭月娥表示，今次批准巴士加價是艱難決定，深明香港目前經濟差、失業率高企，但指巴士公司並非最近提出加價，指其中一間公司七年未加價、另一間十年未加價，形容巴士公司「蝕到入肉」，若政府再拒巴士公司加價，將無法維持巴士服務，巴士公司也需要裁員，基層市民同樣受影響。林鄭月娥期望，政府提供的公共交通津貼可以緩解加價壓力。

運輸及房屋局長陳帆昨出席立法會時向傳媒解釋，政府明白批准巴士公司加價會為市民帶來壓力，但政府同時決定將交通費用補貼的上限調升至500元，希望可以紓緩市民壓力。

陳帆又解釋，政府留意到相關巴士公司有嚴重虧損，有持續營運的壓力，政府要確保巴士公司可以持續營運、向市民提供優質服務，同時要顧及兩萬名前線員工的生計和家庭負擔，陳帆稱希望市民可以理解。

至於城巴及新巴分兩階段加價，陳帆稱，主要是考慮對市民的影響，指當局仔細審視過巴士公司的財政情況，若今年的疫情嚴峻甚或不受控制，乘客減少，預料仍會有赤字。