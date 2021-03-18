大陸學者、全國港澳研究會理事田飛龍早前發表被指係針對香港建制派嘅「忠誠廢物」論，民建聯葉國謙曾喺報章訪問反插田飛龍係「廢柴學者」，成為政圈花生。

葉國謙今早接受商台訪問時，就邊話唔太想再同田飛龍隔空罵戰，邊話如果作為一個學者，不能接受批評，「邊個低端由得佢自己決定啦」，強調「忠誠」係一種人格表現，「唔係喺能力上面」，指有啲人若「反骨」、「表裏不一」，咁先係「唔應該有嘅價值」。

佢重申，至今覺得田飛龍嘅「忠誠廢物」論係對建制派「不禮貌」，而且「不能接受」，又指「對於呢啲『廢話』，唔想再同佢有乜嘢論戰！」，仲諷刺田飛龍聲稱建制派「要改進」係「媽媽必定係女士」嘅道理，直指「田先生都要改進吓自己」。

對張曉明要求立法會選委議席較多感可惜

早前公開力撐立法會「333」方案，即選委會、功能同直選議席各30嘅葉國謙，今日話對於港澳辦副主任張曉明講明選委會議席一定要多過功能同直選嘅說法「感到少少可惜」，並續指3個界別同為30席，「能更好朝向基本法第45條及第68條」。而即使選委會界別要如張曉明所講佔較大比例，佢就覺得仍可以建議將功能組別減至20席，地區直選則佔30席。

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