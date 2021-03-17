【本報訊】教育局本學年起要求新入職教師和擬晉升教師必修30小時「核心培訓」，內容包括《憲法》、《基本法》和國家安全教育內容。教育局回覆立法會質詢時透露，核心培訓將包括內地學習團，意味所有新入職教師必須自願被「送中」才能完成培訓。教協副會長葉建源質疑新入職教師已要花很多精力適應新工作，再要參與學習團會百上加斤。

教協憂教師百上加斤

教育局長楊潤雄指教育局由2020/21學年起就教師培訓提出更具體要求，當中核心培訓包括關於《憲法》、《基本法》和國家安全教育內容，以加強教師對一國兩制、國家安全及國家發展的認識。

楊更指新入職和擬晉升教師的核心培訓包括內地學習團，目的是加強教師對國家發展及教育發展的認識，提升他們的國家觀念，「從而幫助他們在教育工作上啟迪學生思考香港在國家發展的機遇和所作出的貢獻」。楊補充受疫情影響，內地學習團的詳情有待落實。

教育局回覆本報時稱，新入職教師及擬晉升教師需要參與由教育局提供的30小時核心培訓，當中包括「教師專業身份 - 角色、價值觀及操守」及「教師專業學習 - 最新教育發展及相關政策」兩個範疇。前者包括《憲法》、《基本法》和國家安全等內容，後者包括本地、國家和國際層面的教育發展。

教協副會長葉建源認為，想讓教師多了解內地情況並無問題，但應是全面的認識，包括正面和較負面的發展都應覆蓋。葉續稱，培訓安排應考慮不同階段教師實際情況，新入職教師已需花上大量精力適應新環境，如再要安排離港培訓，會對其工作百上加斤，認為應讓新入職教師選擇參與講座等其他模式培訓。