因47子案部份人獲准保釋，大部份人仍然被囚，民主黨林卓廷係其中一人，原來由港版二二八事件開始，阿廷已經被單獨囚禁咗17日，阿廷fb小編噚晚出文，話睇過英國BBC一個名為《In Solitary（單獨禁閉）》嘅節目，入面講有五人挑戰喺一個由貨櫃改造嘅小房間單獨生活五日，結果情緒受極大困擾，而阿廷面對嘅狀況比呢五位挑戰者更差。

小編話阿廷冇得睇鐘同日曆，每日只有15分鐘同外界聯繫，其餘嘅時間只有獨處，完全剝奪佢嘅時間感，而監獄比貨櫃更差嘅係，監獄生活同時都割除埋阿廷嘅感受同天性，被剝奪各種作為人的權利。

結婚周年 夫妻心相連

阿廷同佢哋講，已經屢次向懲教署申請調回大倉，但一直冇回音，小編話聯合國曾建議單獨囚禁應以15日為上限，質疑點解香港從來冇落實有關建議呢？點解陳同佳呢啲殺人犯可以住豪宅，但區區參加過初選嘅人就要被單獨關押喺牢房入面？

講完唔開心嘢，其實阿廷fb小編都有寫啲溫馨事，原來前日3.16係阿廷同太太結婚周年紀念。阿廷fb管理員上載長文，細說阿廷同太太相識相愛經過，兩人中學時同班，後來感情開花，阿廷感謝太太30年來從不抱怨，默默支持，而今年結婚周年紀念，係阿廷第一次唔喺太太身邊，佢託仔仔買三朵玫瑰花畀太太，向太太表白：「雖然今年我們被高牆阻隔，但我們的心永遠相連。但願明年結婚週年再見，老婆我深深愛著你」。

李八方