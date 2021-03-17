【本報訊】網民前年12月9日發起「大三罷」，五名男子當日凌晨在上水被捕，被控串謀刑事毀壞等罪，案件昨續審。繼前日怒罵一名警員證人態度不當後，裁判官黃國輝昨再狠斥一名當日負責看守證物的警員，指他「乜都唔記得」，更看錯現場的欄杆顏色，發火問：「你色盲㗎？」這名警員同時遭辯方質疑，在記事冊上寫下與案情無關的內容，被要求當庭讀出字句。他沉默良久後，面有難色地念出「love you」，但沒解釋有關字眼出現原因。作供完畢後，警員立即走到廁所洗臉。

被告地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生被控串謀刑事毀壞罪；男教師謝銘基（32歲）則被控管有工具意圖作非法用途罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿。

警指欄杆銀色 官：你色盲㗎？

警員26278梁俊浩（譯音）供稱，當日他偕同袍28044在停車場天台看守證物，其間有其他警員在現場拍照，但他忘記了現場環境特徵及證物確實位置，亦忘記曾否有警員靠近證物。

梁同意辯方所指，警察記事冊用以紀錄重要事項。惟辯方指案發前，梁的記事冊上寫了「三個字」，問他是否懂得念。梁原本稱懂得念，但被要求念出時，卻沉默良久後表示：「頭一個字係符號，我唔識讀。」黃官聞言怒火中燒，厲聲斥責：「咁你頭先又話識讀？喂！你搞乜呀？」

其後辯方要求梁念出第二、三個字，他沉默十多秒後念出「love you」，至於第一個字，他則形容是「一個圓圈，中間有支筆向下」。辯方質疑，有關文字與案情無關，梁則沉默不應。黃官指，有關文字紀錄時間為案發前一晚，與本案無關，辯方表示沒有進一步提問。

梁又在盤問下表示，案發至今已逾一年，需依賴記事冊喚醒記憶。但辯方質疑，記事冊顯示梁偕警員28840看守證物，而非他供稱的警員28044。梁表示是後者，承認紀錄出錯，但否認記事冊不準確，稱「只有呢部份（錯誤）」。

此外，梁接受盤問期間，多次表示忘記當日情況，一再要求查看記事冊。黃官起初逐次批准，但後來不耐煩指：「唔該你唔好再問啦吓，我已經批准咗你睇！你乜都唔記得！」

控方覆問時，向梁展示一張現場照片，問他當日站在哪個位置看守證物。梁自言一直站在「幾條銀色欄杆」旁邊，黃官聞言感迷惑，再狠斥：「你有色盲㗎？嗰幾條點會係銀色呀？主控，你睇到係咩色吖？」

控方回應指，欄杆應是灰或藍色。梁同意，重申當日站在欄杆旁。黃官裁定控罪表證成立，聆訊今續，黃官將裁決是否批准剔除被告的招認供詞。

案件編號：FLCC1704/20