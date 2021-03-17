科興疫苗自上月26日開打至今，累計有25.4萬人接種，最快下周五（26日）要再打第二針。然而接種科興疫苗後屢現不良反應個案，專家擔心如市民未如期接種第二針科興疫苗，將影響群體免疫效果。專家又提醒，如接種首劑後首出現過敏包括「出風癩」反應人士，都應暫緩接種，個別個案或可考慮轉打另一款疫苗，惟須視乎政府能否安排。

智利32%民眾已打科興 確診仍未回落

本港疫苗接種計劃自2月26日展開，累計已有約25.4萬名市民接種第一劑疫苗，其中約18.96萬人接種科興，約6.43萬人接種BioNTech，科興第二針需相隔最少28日，料最快下周五（26日）市民可接種第二針。港大感染及傳染病中心總監何栢良引述數據，指出智利雖然32%民眾已接種科興疫苗，部份更已接種兩針，但過去30日每天新增個案都未見回落，近期單日個案仍有5,734宗，對比2月中最低單日卻只有2,900宗個案，意味接種科興未能即時帶來抗疫曙光。

在本港截至3月15日，接種科興疫苗後累計有7人死亡、1人危殆。根據衞生署《香港新冠疫苗的安全監察撮要報告》和其他非官方數據統計，本港至今約有47宗接種科興後需入院的不良反應個案，不少人出現一種或以上症狀，其中暈眩有19宗，胸口痛或不適有13宗，心悸10宗、血壓高11宗、出現手部或身體麻痺有6宗；毋須入院皮疹或蕁麻疹（風癩）有3宗，另有一至兩人出現面癱、眼矇或發抖等。

首針後出紅疹風癩 宜暫緩第二針

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，如出現過敏反應如出紅疹，特別是「出風癩」，都暫不建議打第二針，因第二劑反應一般會「更加勁」，如希望繼續接種，應待委員會判斷是否適合，或先諮詢過敏科專科醫生意見。許又指理論上按本身疫苗相隔時間，如科興相隔28日後可轉打另一款針，但暫時未聽說有相關個案或政府有相關安排。

許指，不良反應個案大部份可能源於緊張，導致心跳加速、血壓高或胸口痛；又或者是迷走神經活躍，令血壓下降出現類似「見血頭暈」的情況；打針位置麻痺亦是正常反應，可繼續接種第二針。如市民「甩底」未有如期接種第二針，對社會群體免疫絕對有影響，因如科興疫苗28日後打第二針，按藥廠數據可達到62.3%保護率，如只打一針，保護率會再降低，至於原本5成保護率能維持多久，仍有待研究。

第二針倘轉打另一款 須視乎政府安排

醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指，第一劑疫苗主要是讓免疫系統「認識」病毒，反應一般較弱，第二針反應會較強，故如打第一針出現嚴重過敏反應，應暫緩接種第二針；如出現小量紅疹，須視乎專家判斷是否由疫苗引起的輕微過敏反應，一般而言都不建議繼續，「驚本來係輕微過敏變成嚴重過敏」。

崔稱，如打科興疫苗有過敏反應，醫生建議轉打其他，一般相隔14日已可打另一款，但須視乎政府有沒有相關安排。他又提醒市民如只打一劑疫苗，保護率或只能維持一至兩個月，故如不接種第二針，將製造不到足夠抗體預防武漢肺炎感染，同時亦浪費了第一針疫苗。

家庭醫生林永和表示，暫未收到市民表示想取消打第二針科興疫苗，建議打了首針的接種者只要在相隔28日後盡快接種便可，其診所未遇到接種後不適的個案，市民如在接種第二針前有任何不適，應待康復後才接種。

《蘋果》向公務員事務局及衞生署查詢曾出現不良反應人士能否如期接種第二劑，尚待回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！