《蘋果》獲悉，羅湖出入境管制站近日有入境處人員報警，稱懷疑有人涉「不誠實取用電腦」，更令近30名入境處人員需要向警方錄口供。據了解，事件涉及有入境事務助理利用另一名同事的賬戶在部門系統調更，但被上司發現賬戶持有人正值休假，懷疑有人盜用同事賬戶，隨即報警處理，暫未知有否人員被捕。入境處以案件仍在警方調查中為由，拒絕評論；警方則稱上月接獲一政府部門轉介，懷疑有人「不恰當使用電腦」，現列作「求警調查」處理，暫未有人被捕。

入境處內部近日流傳，駐守羅湖出入境管制站的高級入境事務主任早前報警，指稱懷疑有同事「不誠實使用電腦」，導致隨後多達28名高級入境事務助理員須向警方錄取口供，但未知當中有否入境處人員被捕。

由1至2名「大agent」負責調更 再交高級主任批核

據了解，今次事件涉及入境處人員調更程序。現時入境處人員如需調更，經協調後須將新更份安排輸入至部門電腦系統內，再由高級入境事務主任批核。為方便協調，部份管制站的入境處人員會在同事中推舉一至兩人為代理人（俗稱「大agent」），由「大agent」為需要調更的同事配對更份，並代調更同事一次過將改動輸入至系統內，再交予高級入境事務主任批核。

據悉，今次事件源於羅湖管制站的「大agent」自農曆新年後一直休假未有上班，亦未能處理同事調更安排。懷疑有人就使用「大agent」的賬戶，將已整合的調更安排輸入至系統，再交予上司批核。惟高級入境事務主任檢查時發現資料竟由一直沒有上班的「大agent」賬戶輸入，懷疑有人私下登入同事賬戶，涉「不誠實取用電腦」，隨即報警。

消息指，需要協助調查的入境處人員，包括充當「大agent」角色、協助調更的兩名高級入境事務助理員，而另外26名調更的高級入境事務助理員，亦須要向警方錄口供。

調更賬戶密碼重要性猶如「警員槍械」

有入境處人員向《蘋果》指，有關賬戶密碼除可登入調更系統，亦可登入部門的「出入境管理系統」，形容重要性「如同警員的槍械」。他稱有關資料如被用作其他用途，後果可以很嚴重，所以部門一旦發現事件，也不得不報警處理。

入境處回覆查詢時指，案件仍在警方調查中，處方不作評論。該處又稱一向十分重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，一定會依法及既定程序嚴肅處理。

警方則指，邊界警區於2月接獲一政府部門轉介，懷疑有人不恰當使用電腦。案件現階段列作「求警調查」案處理，暫未有人被捕。

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