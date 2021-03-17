【本報訊】47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，案件早前經歷馬拉松式聆訊後，其中32人遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。司法機構網頁顯示，民主黨前立法會議會尹兆堅（圖）本月23日、即下周二將到高等法院申請保釋。

指定法官杜麗冰處理

案件定於早上10時半處理，處理法官仍是國安法指定法官、高等法院法官杜麗冰，預計需時一小時。尹兆堅早前遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙至5月31日再訊，及後他上周五在裁判法院申請保釋覆核，尹臨時撤銷申請，並放棄每八天覆核保釋權利。

案中另五被告徐子見、毛孟靜、岑子杰、梁國雄及鍾錦麟早前已向高院提出保釋申請，聆訊定於本周五、本月29及31日處理。

另外，同案吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、黃子悅、吳敏兒、何桂藍、林卓廷、岑敖暉及王百羽會行使每八日向裁判官覆核保釋申請，將於本周五在西九龍裁判法院處理。

總裁判官蘇惠德原批准15名被告保釋，律政司要求高院覆核蘇官准其中11人保釋的決定，高院法官杜麗冰早前就其中七人駁回律政司申請，批准黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信保釋；惟伍健偉、譚文豪、郭家麒和張可森則還柙候訊。此外，楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠原先亦遭律政司狙擊，律政司最終撤回覆核，四人獲准保釋。

案件編號：HCCP141/21