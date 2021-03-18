5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪繼續受審。曾為繼母診斷的精神科醫生供稱，繼母曾自言年少時兩度被強姦，自此情緒低落及有失眠問題，又因照顧兒女而倍感壓力。惟醫生並未診斷出她有任何精神病症狀，例如她仍對社交生活感興趣，積極私訊丈夫，又不時與他說笑及表露愛意。繼母亦未失去判斷力，懂得衡量若帶兩童求醫、會被人發現傷痕的後果。

青山醫院精神科醫生廖清蓉分別在2017年及2021年兩度診斷女童繼母的精神狀態，繼母與廖會面期間曾談及過去，自言與父親關係差劣，有自殘傾向，會打自己及搣爛傷口。她自稱年少時曾兩度被強姦，分別為13、14歲時在別人家中被姦，及約三年後再度被一名肥胖的男人強姦。

其後她認識前夫，對方陪她墮胎，及後與前夫誕下女兒Y。二人於2015年離婚，繼母因而情緒低落。她翌年於微信（WeChat）認識女童Z及男童X的親父，即首被告，其後搬進對家中。繼母透露，與首被告的家人相處不愉快，最終與首被告及X、Y、Z搬回娘家。

繼母稱首被告會出拳教訓兒女

繼母指，搬回娘家後，X及Z出現行為問題，例如兩童不願意進食，X會說謊，Z曾偷錢及不回答繼母的問題。繼母承認曾以藤條打兩童，亦沒有給予兩童食物，甚至綁着Z數十分鐘至兩小時，以免對方「搣焦」。

繼母指首被告比較暴力，會以藤條及拳頭教訓兩童，自己只以藤條及拖鞋施體罰。繼母自言曾阻止首被告打兩童，但對方沒有理會。她承認曾與三名孩子玩「飛高高」遊戲，Y的頭部沒有碰到天花板，而首被告聽見X大喊時，亦會放下X。

廖複述繼母的過去後，便向陪審團闡釋其專業判斷。繼母被捕後約一個月，因與其他羈留人士有磨擦，被送去小欖精神病治療中心。廖直言在會見繼母後，認為對方沒有任何精神病的症狀，指繼母表現冷靜有禮、沒有表現傷心或自殺傾向。

雖然繼母自言被強姦後，曾長期情緒低落及沒有胃口；在嫁給首被告後，因家務繁重而倍感壓力，需於早上6時多起來照顧兒女，又做不完家務，常感到疲累。惟廖指根據國際準則，繼母提及的情緒困擾並不符合抑鬱症徵狀。廖簡述抑鬱症的主要症狀為對生活失去熱情、情緒低落及容易感到疲倦，而上述症狀需持續及長期發生的。

醫生：繼母曾承認怕人發現兩童傷痕 故拒求醫

不過，廖指種種迹象顯示繼母並未對生活失去興趣，例如她經常與首被告透過微信（WeChat）通訊，兩人的私訊逾一萬四千多條，繼母亦積極私訊其密友。根據通訊內容，繼母不時與首被告說笑及表露愛意，又會與密友看電影。廖認為繼母仍對社交生活感興趣，亦非持續感到疲憊及低落，故不符合抑鬱症的病症。

控方指，另一位蔡姓精神科醫生的診斷與廖的判斷相反，認為繼母因患有抑鬱症而影響其判斷力。廖反駁指，真正抑鬱病患者的判斷力不會只在特定範疇有偏差，而是在生活各範疇上均出現判斷問題；繼母曾坦承因害怕被人發現兩童的傷痕，才拒絕帶他們求醫，廖認為此事證明繼母能夠衡量得失，有正常判斷力。

【案件編號：HCCC28/20】

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