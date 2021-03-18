中美高層會談前夕，美國再制裁24名損害香港自治權的中港官員。全國人大常委會發言人斥責美國粗暴干涉中國內政的行徑「十分蠻橫、惡劣」，要對美國予以強烈譴責、堅決反對。

全國人大常委會發言人先重申，「香港實行甚麼樣的選舉制度是中央事權」。而修例風波以來，香港法治和社會秩序遭嚴重衝擊，一國兩制受嚴重挑戰，人大「完善」香港選舉制度，「目的是消除制度機制方面存在的隱患和風險，為全面準確貫徹一國兩制方針，全面落實『愛國者治港』原則提供健全的制度保障」。

發言人亦強調，「既是全國人民代表大會不容置疑的權力，也是全國人民代表大會依法履行的責任」，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉」，而人大將「一如以往履行法定職責，堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益」，並且「為打擊港獨勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障」。

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