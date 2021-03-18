科興疫苗開打不足1個月，累計有7人接種後死亡，也減低安老院舍院接種意欲。早前政府邀請首10間安老院舍接種疫苗，最快於本月下旬開始接種，院友可選擇接種科興或德國BioNTech疫苗。社署拒透露目前同意接種疫苗的院友數字，以及選擇該兩款疫苗的人數，表示會於開始接種疫苗後適時公佈。安老事務委員會主席林正財承認，接種疫苗後不良反應事件影響院友接種疫苗的意欲，但接種疫苗非「鬥快」，可先讓院友或家屬觀察再作決定。

社署表示，該署分別於上月23日邀請首10間安老院舍，及於上月28日發信邀請全港超過1,100間安老院、殘疾人士院舍及護養院參與武肺疫苗接種，院友可選擇接種科興或德國BioNTech疫苗。首10間安老院舍院友最早於本月下旬開始接種疫苗，其餘院舍則最早於4月開展。

該署表示，因院友是否接種疫苗除視乎個人意願，亦要考慮其健康狀況；即使院友在某一時刻已表示同意或不同意接種，隨後亦可能改變意願，或在接種前經醫生評估後，認為應該延遲或不應接種，故政府認為不適宜提供同意接種疫苗的院友數字，以免引起誤解。政府會在安老院舍開始接種疫苗後，適時公佈已接種數字。

林正財稱接種疫苗非鬥快

林正財表示，接種疫苗後不良反應事件影響院友接種疫苗的意欲，但接種疫苗非「鬥快」，院友有最少半年時間接種疫苗，也有院舍負責人希望初期接種院友數目不要太多，以免一旦出現如發燒等情況時難以應付；而目前也沒逼切性要於短時間內為所有院友接種疫苗。

不過他指，若接種疫苗的院友數目少，或會影響放寬探訪政策。另一方法是探訪者已接種疫苗，以加強保障院友，也有助於調整探訪政策時作考慮。

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