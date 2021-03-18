網民去年5月10日發起「和你Sing」活動，前學民思潮發言人黃子悅及其男友被指違反限聚令在旺角被捕。案件今於九龍城裁判法院再訊，因涉串謀顛覆國家政權罪而遭還柙的黃子悅被押上庭，與現已成為其丈夫的男被告一同否認控罪。兩人今在庭上不時互手勢溝通。丈夫及後在庭外解釋，手勢主要是問黃有沒有寫信，以及是否收到信件。

黃子悅今出庭時精神不俗，不時與到庭旁聽親友揮手打招呼，又不斷與丈夫打手勢交流。聆訊完結後，她在步入囚室之際再向親友單手做出心型手勢。

其夫吳家倫在庭外透露，昨日有探望黃子悅，又指兩人在庭上的手勢大意是問黃有沒有寫信及有否收到信，而吳離開法庭時拿着捷克作家米蘭·昆德拉的著作《生命中不能承受的輕》。

兩名被告分別是黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲），兩人被指違反香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，指兩人去年5月10在旺角豉油街與通菜街交界參與被禁群組聚集。

案件押後至5月24日開審，控方會傳召5名證人，辯方則指兩名被告的辯護方向是當時的聚集人數不超過8人，故兩人並非參與被禁群組聚集。

黃子悅當日向記者表示，當時與男友前往商場購物，兩人在豉油街與通菜街交界目擊警方追捕市民，因而停留在警方封鎖線外進行電話直播，其間突遭警員扯進封鎖線內。他們已強調與身旁市民不認識，惟最終警方仍以違反限聚令為由票控他們。黃又聲言遭多名男警出言性騷擾，評論其胸部及身材，當時有警員說「條女平時IG好大波，原來好細」。

【案件編號：KCFS500029/20、59/21】

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