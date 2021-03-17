【本報訊】本港昨新增約10宗武肺初步確診個案，當中三宗源頭不明，其中一名於葵涌上班患者，3月6日發現嗅覺有問題，兩日後求醫，醫生提醒患者檢測，但患者疑輕視病徵無遵從，延至發病後10日開始氣促才檢測。

無遵從醫生建議採樣

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，這名居於葵涌及在區內上班的患者，3月6日嗅覺出現問題，兩日後求診，醫生曾提出做檢測，惟患者沒有遵從，延至3月16日氣促，才檢測後初步確診。患者發病後繼續上班及曾與其他人食飯，中心正追蹤其接觸史。

另一初步確診者為15歲旺角諸聖中學男生，在太子大南街144號居住，3月12日不適，同日最後上課。張竹君指，如患者最終確診，該校要強制檢測及停課14天。

餘下一宗為36歲於太古港島東中心證券商任IT的人士，居於將軍澳日出康城領都9座，患者每周兩次到鰂魚涌多盛大廈12樓的Joint Dynamics健身室做運動，最後一次到健身中心是3月10日。該健身中心須關閉清洗及員工要檢測，中心正追蹤患者發病前七日的行蹤。

此外，一宗懷疑已康復的不確定個案，患者為荔枝角昌隆工業大廈做工程師的36歲男子，居於荃灣綠楊新邨，3月4日喉嚨痛。張竹君指，患者較早前檢測不確定，送院再做檢測仍不確定，至3月10日檢測呈陰性，但驗出有抗體。他曾到荔枝角瓊林街地盤及元朗山水盈地盤，中心會再檢視有否傳播風險。

就有患者發病後不遵醫生建議做檢測，有私家醫生指出，政府賦權私家醫生強制懷疑武肺病人做檢測，如果病人拒絕，醫生可向衞生署呈報，「但醫生有時唔想做到咁絕，好多時會勸喻病人，病人病徵可能輕微，唔覺會中招，堅持唔肯，醫生有時會心軟，唔想破壞醫患關係，會放咗佢」。