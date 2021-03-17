【本報訊】URSUS Fitness健身群組再增五人確診，累計132人染疫。健身業界引述政府指，若群組達200人確診，健身室便須停業。有醫生認為200人的停業門檻欠科學解釋，應收緊相關行業人士病毒檢測至七日一檢。

URSUS Fitness健身群組昨新增五宗確診，包括一名顧客及四名密切接觸者。該群組除九人在潛伏期內曾到置地廣場ZUMA餐廳用膳外，部份確診者亦曾到中環雲咸街Chaiwala及中環H Code樹屋，為安全計，中心已要求相關餐廳停業清洗，所有員工須檢測呈陰性才可復業。

據悉業界代表周二曾與民政事務局會面，局方引述專家稱若群組超過200人中招，便要全行停業，當局亦擬將每14日一檢縮短至七日。健體專業人員總會會長王曉山斥全行停業做法不公平，但同意可加密檢測次數。

政府昨凌晨發公告，延長於健身中心佩戴口罩規例至本月31日。當局又鼓勵健身中心加強防感染措施，包括限制顧客數目及安排員工更頻密檢測，但公告未有提及會否要求業界停業。

梁子超：無科學根據

呼吸系統專科醫生梁子超認為200人的停業門檻沒有科學數據解釋，認為更重要是留意有否「繼發式大型傳播」，波及其他健身中心或處所。梁認為政府應加密檢測至七日一檢。

健身群組爆疫令本港疫情反彈，立法會議員田北辰昨日批評特首林鄭月娥2月重開健身室時，容許入場者毋須戴口罩，是「有火燭先救火」。林鄭解釋指「跑緊步要佢戴口罩，即係想佢窒息啫」，惟現時健身室出現大量個案，惟有強制使用者戴口罩，呼籲到健身室的市民「稍為跑得慢啲」。