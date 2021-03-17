【本報訊】國泰航空去年10月大幅裁走5,300名香港員工，當中包括不少機艙事務長（Flight Purser，FP）。本報獲悉，國泰擬今年第三季每班機削減一名機艙事務長，其工作會由其他職級的空中服務員接替。有空服員轟國泰為節流不斷增加員工工作量；國泰工會就新措施收到大量投訴，批評國泰不尊重員工經驗，「同事覺得好侮辱」。

記者：盧珮瑤

空服員分四個職位，包括機艙服務員（Basic Crew，BC）、機艙事務長（Flight Purser，FP）、高級機艙事務長（Senior Flight Purser，SP）及機艙服務經理（Inflight Service Manager，ISM）。國泰去年大裁員中，至少三成機艙事務長被裁走或離職，成重災區。

機艙經理落場服務乘客

本報獲悉，國泰擬於今年第三季起實施全新人手分配，每班機減少一名機艙事務長，原本負責看管全機運作的機艙服務經理，亦要「落場」服務顧客。

以773機種為例，該機分頭等、商務及經濟艙。按以往人手分配，頭等有兩名空服員負責，分別有一名高級機艙事務長、一名機艙事務長；商務艙有五名空服員，分別為一名高級機艙事務長、兩名機艙事務長，以及兩名機艙服務員。而經濟艙則有六名，分別為兩名機艙事務長，加上四名機艙服務員。

新安排下，負責監察整架飛機運作的機艙服務經理將需要到商務艙工作，人手分配變成一名機艙服務經理、兩名機艙事務長，以及兩名機艙服務員；經濟艙方面，其中一名機艙事務長被換走，轉為以高級機艙事務長頂替，新人手分配為一名高級機艙事務長、一名機艙事務長，加上四名機艙服務員。

斥管理層離地 「似外行人決定」

國泰空中服務員工會主席王思敏指，工會已收到數十封投訴信，「𠵱家即係要做返低一層嘅嘢，尤其係機艙事務長同高級機艙事務長，大家都覺得好侮辱，覺得俾人『降呢』」。王思敏稱，早前部份機種增加40至50個座位，但人手未見增加，憂慮新安排會影響員工晉升機會。她批評管理層相當離地，「似係外行人嘅決定，根本唔理解我哋嘅工作」。

國泰並無正面回應新人手分配安排，僅指受疫情影響，航班數目大幅削減，公司一直檢討改善機艙服務，改善部份工序。國泰將為機艙服務員提供更多培訓，並與同事保持溝通。