【本報訊】居於舊山頂道帝景園3座的染疫美國駐港領事館職員夫婦，其3歲女兒昨亦確診（第11311號），她就讀的半山堅道安峰大廈樂林蒙特梭利學校（Woodland Mid Levels Montessori Pre-School）須檢測，與女童有密切接觸的同學和教職員須隔離。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，該3歲女童與父母居於半山帝景園3座，就讀樂林蒙特梭利學校讀學前班，最後上課日是3月12日，3月15日檢測呈陽性。張竹君指女童與父母均無病徵，難以分辨由誰傳染誰，亦未找到源頭，有可能在學校感染。而幼童活動時或無戴好口罩，故一同上課的師生須送疫。而該校全體師生須強制檢測。

張竹君稱，近日公眾關注幼童隔離檢疫的安排，指政府考慮幼童需要家長照顧，當局會有特別安排，保障兒童在檢疫期間的利益，但她明言，若密切接觸者跟隨確診者於醫院進行檢疫，會有感染風險。

昨日新增兩宗源頭不明個案，包括一名於灣仔船街9號頂旺大廈地下食肆Mr Brown的27歲男調酒師，最後上班日為3月14日，翌日不適，他居於西環均益大廈2期B座，曾入住富薈上環酒店，該食肆10多名員工須檢疫。

瓊林別墅婦確診 曾行山聚餐

另一宗源頭不明個案是居於何文田文福道瓊林別墅A座的57歲家庭主婦，她曾與家人和朋友去過大澳行山及聚餐，亦有接送家人覆診及陪同入院，她3月9日不適，昨日確診。

張竹君又稱，再發現多四宗N501Y變種病毒個案，至今共有91宗變種病毒個案，全部為輸入個案，其中37宗為英國變種病毒、八宗為南非變種病毒及五宗為巴西變種病毒，其他41宗暫無分類。

此外，中學文憑試將於4月23日開考，教育局昨表示，為配合防疫需要，是次文憑試提供試場的學校4月26至30日及5月3日期間暫停面授課堂，以騰出更多課室作試場及教師擔任監考人員，學校可因應校本的情況決定是否安排其他班級進行網上授課。