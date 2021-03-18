BNO VISA「5+1」的申請火熱，港人扶老攜幼脫離中共治下的香港，遠赴英國重新開始。英國政府今日在社交網站上載最新短片，向打算申請BNO VISA的港人提供五個申請「貼士」，以助港人申請「5+1」簽證。英領館領事韋俊輝（Jonathan Williams）指出，申請人或直系家庭的其中一個成員，必須擁有BNO身份，並以這身份申請BNO VISA，申請人可使用任何有效護照，例如特區護照、歐洲經濟區（EEA）護照來申請BNO VISA。

此外，英國政府特別為港人設計一個全新、專為申請簽證而設的手機應用程式，讓申請者毋須前往簽證申請中心辦理手續。但申請人必須持有有效、附有生物特徵晶片（Biometric passport）的BNO VISA、香港特區護照或歐洲經濟區護照，如護照沒有有關附有生物特徵晶片，申請人則要登入英國政府網站申請。

手機Apps或未能讀取「K」字開頭的特區護照

如果申請人使用特區護照申請，韋俊輝提醒，英國政府的手機應用程式或未能讀取於2019年夏季前發出、以英文字母「K」字作護照編號開頭的香港特區護照，故如果申請人未能以手機應用程式完成申請，則需前往簽證申請中心。

韋俊輝又提醒港人小心選擇申請渠道，如果一開始便登入英國政府網站作申請，則必須到簽證申請中心辦理餘下手續，其後不能更改至其他申請辦法。

家庭成員可憑「獨特認證號碼」從不同渠道申請

不少港人帶同子女或父母移民，韋俊輝提醒，有意與受養人一同申請BNO VISA的人士，主要申請人必須先完成他本人的申請，其後主要申請人將會收到一個獨特認證號碼（Global web form number），而受養人必須在他們的申請表中，填寫主要申請人的獨特認證號碼。

英國政府其後會把申請一併處理及審核。若家庭成員以不同渠道申請BNO VISA，即有人登入網站申請、有人則登入手機申請，只要申請人填寫該獨特認證號碼，即使不同渠道的申請也會被一併處理及審核。他多次強調希望整個申請家庭一同前往英國。

最後，韋俊輝指如果申請人在任何申請階段中，需前往簽證中心辦理BNO VISA手續，申請人需要在收到簽證後90日內到達英國；如果申請人使用手機應用程式申請BNO VISA，則可在簽證到期前任何時間到達英國。

申請BNO「5+1」五大貼士

1. 申請人或直系家庭的其中一個成員，必須擁有BNO身份，並以這身份申請BNO VISA，申請人可使用任何有效護照，例如特區護照、歐洲經濟區（EEA）護照來申請BNO VISA。

2. 申請人可使用透過手機應用程式申請，毋須前往簽證申請中心辦理手續，但申請人必須持有有效、附有生物特徵晶片（Biometric passport）的BNO VISA、香港特區護照或歐洲經濟區護照。

3. 申請人要小心選擇申請渠道，如果一開始便登入英國政府網站作申請，則必須到簽證申請中心辦理餘下手續，其後不能更改至其他申請辦法。

4. 有意與受養人一同申請BNO VISA的人士，主要申請人必須先完成他本人的申請，其後主要申請人將會收到一個獨特認證號碼（Global web form number），而受養人必須在他們的申請表中，填寫主要申請人的獨特認證號碼，申請其後將一併處理及審核。

5. 如果申請人在任何申請階段中，需前往簽證中心辦理BNO VISA手續，申請人需要在收到簽證後90日內到達英國；如果申請人使用手機應用程式申請BNO VISA，則可在簽證到期前任何時間到達英國。

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