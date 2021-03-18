本港最新失業率達7.2%，是自2004年以來新高。統計處調查亦發現，本港有多達20萬名短期工僱員，比10年前多出5萬多人，增幅近四成。15至19歲的年輕僱員當中，超過六成（63.7%）為短期工，比10年前24.4%，比率多出1.6倍。有飲食業工會指政府朝令夕改的防疫措施迫使僱主改聘短期工，短期工的實際數目及比例比官方數據高得多。

短期工達20萬人

統計處在2019年10月至2020年1月進行一項住戶統計調查，發現全港約有203,500名「短期／短工時」僱員在非政府機構工作，佔所有非政府機構僱員的6.9%，比2009年時148,300名「短期／短工時」僱員多出37%，當年短期工僱員僅佔所有非政府機構僱員的5.2%。而15至19歲的僱員當中，更有多達63.7%為短期工，比10年前的24.4%，比率增加近1.6倍。

調查又發現，從事零售、住宿及膳食服務業的僱員佔短期工人數最多，有36.3%，其次是公共行政、社會及個人服務業（23.3%）。20多萬名短期工當中，超過六成半、133,900人表示沒有找過每周工作最少18小時的工作。有101,400人稱即使受聘，他們都不會接受，近4成人的原因是要求學或準備升學，近3成人則表示需時照顧家人。

工會幹事︰食肆聘短期或臨時工以節流

飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興表示，自社會運動及疫情以來，業界普遍開工不足，不少食肆僱主以聘請短期工或臨時工等方法節流。何鴻興指官方數據未反映實況。他批評政府的防疫措施朝令夕改，時而禁堂食，時而要求業界安排執枱專員，不少僱主經歷數波疫情後，仍無所適從，惟有以臨時工代替長工，或要求員工放無薪假。

何鴻興稱，年輕僱員的短期工比例佔多，相信是因為不少食肆、連鎖快餐店傾向聘用工作經驗較淺的學生、年青人為臨時工，以節省薪酬開支。何續稱，港府未有立法制定標準工時，可能令年青人對飲食等行業較為卻步，以致他們寧願做短期工，抗拒選擇在業內打長工。

全港逾35萬家庭傭工 比20年前多近6成

統計處的調查亦發現，僱用家庭傭工的住戶增多，全港約有355,700個住戶僱用家庭傭工，比20年前的212,500戶多出58%。在有60歲及以上長者的住戶中，11.9%都有僱用家庭傭工。而在有12歲及以下兒童的住戶中，則有32.5%有僱用傭工。統計處分析，可能是由於成人出外工作時，家中兒童需要有人全職照顧，故大部份有兒童的住戶均選擇僱用外籍家庭傭工。

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